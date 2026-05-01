Pese a los errores en River, Chacho Coudet defendió a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero: “También hay mérito”

Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate consiguió una valiosa victoria por la mínima en su visita a Red Bull Bragantino. Lucas Martínez Quarta anotó el gol agónico, pero Santiago Beltrán fue la figura, atajando incluso un penal.

Con este resultado, el Millonario cerró una gran primera rueda con 7 puntos, que los dejan como los únicos punteros en el Grupo H. Con dos partidos de local por delante, están ante una gran chance de avanzar como líderes directamente a los octavos de final del certamen.

En conferencia de prensa, Eduardo Coudet analizó la victoria de su equipo y, sobre el final, se refirió a las actuaciones recientes de la defensa, precisamente de los zagueros Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Ambos protagonizaron errores groseros en el fondo. Incluso, el autor del gol provocó un penal que pudo haberle costado caro al Millonario.

Coudet junto a sus jugadores. (Foto: Getty)

El DT reconoció la gravedad de esos errores, pero los defendió al resaltar otros aspectos de su juego: “Hemos cometido errores, solucionables y evitables. No te hablo de alguien puntual porque no me gusta. No es solo suerte recibir tan pocos goles. También hay mérito. Tenemos que corregir y seguir trabajando”.

“Seguramente el partido que viene nos vamos a ver mejor defensivamente, juegue quien juegue. Cometemos errores desde la comprensión. En esta intención que tenemos de jugar mejor, la primera intención es sacar la pelota limpia. Desde el juego aéreo nos vemos muy seguros”, se extendió.

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Coudet reconoció que River tiene que mejorar su juego

“No es fácil lo que vienen haciendo los jugadores. Estamos jugando muy seguido, somos competitivos. En River no sirve solo eso, tenés que ganar. Es mucho. Entiendo hacia dónde van (los periodistas) y yo también quiero que el equipo se pueda soltar y ver un fútbol más fluido, pero nos vamos adaptando a las dificultades que tenemos. Jugamos a lo que tenemos que jugar para ganar. A todos nos gusta jugar mejor y ver un fútbol más fluido. Vamos trabajando e intentamos seguir mejorando”, explicó el entrenador.

Y se refirió a la exigencia: “Sé lo que es el paladar del hincha de River y lo que quiere ver en la cancha. A veces jugamos a lo que queremos y a veces a lo que podemos. Es una realidad. La exigencia tiene que estar. No es solo ganar, sino jugar bien también. Lo tengo claro. Seguimos trabajando, construyendo”.

Así está la tabla del Grupo H

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El calendario de River en la Copa Sudamericana 2026

Día Fecha Rival Condición Hora Jueves 07/05 Carabobo Visitante 21:30 Miércoles 20/05 Bragantino Local 21:30 Miércoles 27/05 Blooming Local 21:30

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