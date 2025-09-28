Por qué no juega Gonzalo Montiel en River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, River Plate recibe a Deportivo Riestra con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario. En medio de ese panorama, Gonzalo Montiel no está desde el arranque.

Pese a haber formado parte de la lista de convocados diagramada por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 quedó marginado, dejándole su lugar a Fabricio Bustos en el lateral derecho.

Como consecuencia de ello, todos y cada uno de los hinchas de River comenzaron a preguntarse el motivo de la ausencia del hombre que también defendió las camisetas de Sevilla y Nottingham Forest a lo largo de su trayectoria como profesional.

Gonzalo Montiel, ausente en River. (Foto: Prensa River)

Por qué no juega Montiel en River vs. Riestra

Lisa y llanamente, la ausencia del lateral derecho de 28 años de edad y oriundo de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, tiene que ver con una determinación de Gallardo de preservarlo físicamente teniendo en cuenta la seguidilla de partidos.

Más allá del encuentro del miércoles pasado frente a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, River también se prepara para chocar con Racing, el próximo jueves en la cancha de Rosario Central, por la Copa Argentina.

