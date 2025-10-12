Por qué no juega Juanfer Quintero hoy en River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

River enfrentará a Sarmiento, este domingo desde las 19.15, en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Millonario buscará hacerse fuerte de local para volver a ocupar los primeros puestos de la zona B y recuperarse de la derrota sufrida ante Rosario Central en la última jornada. Sin embargo, Marcelo Gallardo debió resolver un verdadero rompecabezas, condicionado por una plaga de bajas en el plantel.

Dentro de ese listado de diez ausencias confirmadas, se destaca, Juan Fernando Quintero, quien no solo no será titular, sino que ni siquiera ocupará un lugar en el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Quintero?

La razón de la ausencia del volante colombiano no tiene que ver con una lesión ni una decisión técnica, sino que por la fecha FIFA. Quintero fue convocado por la Selección de Colombia para disputar una gira de amistosos en Norteamérica, un compromiso ineludible que lo sacó de la nómina de Gallardo.

De hecho, el ’10’ estuvo en actividad tan solo algunas horas atrás. Durante la noche del sábado sumó 22 minutos en la contundente goleada 4-0 de Colombia sobre México, ingresando a los 68 minutos en reemplazo de James Rodríguez. Su itinerario se completará el próximo martes, cuando enfrente a Canadá. Así, recién estará regresando a Buenos Aires el miércoles, poniéndose a disposición de Gallardo para visitar a Talleres en Córdoba.

La formación de River para enfrentar a Sarmiento

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas.