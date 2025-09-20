En el Estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, River, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, visita a Atlético Tucumán. El encuentro comienza a las 21.15 horas, será dirigido por Facundo Tello y podrá verse a través de TNT Sports.
Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
En el Monumental José Fierro, el Millonario visita al Decano con un equipo alternativo.
La posible formación de Atlético Tucumán
El elenco local saldría a la cancha con: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
Así llega River a este partido
Por su parte, el Millonario llega como escolta del Grupo B, con 18 puntos en 8 presentaciones, por lo que en caso de sumar por lo menos un punto, regresará a la cima. En su último partido por el Clausura, venció 2 a 1 a Estudiantes en La Plata.
Así llega Atlético Tucumán a este partido
El Decano no llega con un buen andar, debido a que tiene 9 puntos en 8 presentaciones, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas. En su última presentación, perdió 2 a 0 contra Newell's en Rosario.
