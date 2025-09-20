Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

En el Monumental José Fierro, el Millonario visita al Decano con un equipo alternativo.

La posible formación de Atlético Tucumán

El elenco local saldría a la cancha con: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

Publicidad

Así llega River a este partido

Por su parte, el Millonario llega como escolta del Grupo B, con 18 puntos en 8 presentaciones, por lo que en caso de sumar por lo menos un punto, regresará a la cima. En su último partido por el Clausura, venció 2 a 1 a Estudiantes en La Plata.

Así llega Atlético Tucumán a este partido

El Decano no llega con un buen andar, debido a que tiene 9 puntos en 8 presentaciones, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas. En su última presentación, perdió 2 a 0 contra Newell's en Rosario.

Por Marco D'arcangelo

River y Atlético Tucumán se enfrentan por el Clausura.
© GettyRiver y Atlético Tucumán se enfrentan por el Clausura.

En el Estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, River, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, visita a Atlético Tucumán. El encuentro comienza a las 21.15 horas, será dirigido por Facundo Tello y podrá verse a través de TNT Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Aníbal Moreno criticó a sus compañeros de Palmeiras tras ganarle a River
Copa Libertadores

Aníbal Moreno criticó a sus compañeros de Palmeiras tras ganarle a River

El papá de Lanzini destruyó a Gallardo y lo puso por debajo de Guillermo
Fútbol Argentino

El papá de Lanzini destruyó a Gallardo y lo puso por debajo de Guillermo

Conmebol definió a los árbitros de la vuelta de los 4tos de final de la Libertadores
Copa Libertadores

Conmebol definió a los árbitros de la vuelta de los 4tos de final de la Libertadores

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo