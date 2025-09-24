Es tendencia:
Por qué no juega Sebastián Driussi hoy en River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

El goleador del Millonario no forma parte del equipo en el Allianz Parque. El motivo.

Por Joaquín Alis

River Plate tiene una parada complicada ante Palmeiras, obligado a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores 2025. El equipo de Marcelo Gallardo debe remontar el 1-2 del Verdao en el Monumental y con la dificultad de no poder contar con Sebastián Driussi.

El delantero, uno de los que más goles aportó en el Millonario, no forma parte de la alineación inicial del Muñeco en el Allianz Parque. No se trata de una decisión táctica del entrenador ni de una suspensión: el ex-Zenit se pierde este partido por lesión.

En el encuentro de ida, Driussi tuvo que salir antes de los 15′ del segundo tiempo. Pocas horas después, se confirmó que el atacante sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda. De esta manera, quedó descartado para la revancha y otros tantos partidos del equipo.

Teniendo en cuenta que habrán pasado solamente dos semanas, todo parece indicar que Driussi tampoco podrá jugar contra Racing en la Copa Argentina. Sin lugar a dudas, una baja muy sensible para River en un momento clave de la temporada.

Cómo ver por TV el partido entre Palmeiras y River

El encuentro entre Palmeiras y River, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+, así como también a través de Fox Sports y Telefé.

Qué necesita River ante Palmeiras para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores

La sorpresiva medida de Abel Ferreira para evitar “espionaje” de River en el último entrenamiento de Palmeiras

