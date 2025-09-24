La sorpresiva medida de Abel Ferreira para evitar “espionaje” de River en el último entrenamiento de Palmeiras

Esta noche, River definirá su futuro en la Copa Libertadores 2025 visitando a Palmeiras en el Allianz Parque. Desde las 21.30 y con transmisión de Disney+, el equipo de Marcelo Gallardo saldrá a la cancha obligado a ganar para revertir el 0-1 del Verdao en el Monumental. Del otro lado, Abel Ferreira ya tomó sus precauciones para la revancha.

El pasado martes, el equipo brasileño se entrenó por última vez en su estadio para ultimar detalles de cara al duelo de vuelta. Según reportaron varios medios locales desde San Pablo, el estratega portugués implementó una particular medida con el fin de jugar al misterio y no darle pistas al Muñeco.

Ferreira solicitó el cierre de todos los restaurantes con vistas al campo de juego del Allianz Parque, con el fin de evitar que cualquier tercero pueda observar los ensayos. “Contra el espionaje“, titulo UOL, pese a que el Millonario se encontraba en pleno vuelo.

Por lo pronto, se espera una alineación bastante similar para el equipo que hoy será local. El último fin de semana, el entrenador preservó a todos los titulares para que puedan estar en óptimas condiciones físicas de cara a la revancha. Gallardo hizo exactamente lo mismo en el duelo ante Atlético Tucumán.

Las posibles formaciones de Palmeiras vs. River

Con el lateral derecho como único interrogante, Palmeiras saldría a la cancha con Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Evangelista, Andreas Pereira; Vitor Roque y José Manuel López.

Por el lado de River hay más interrogantes, ya que se duda si el Muñeco apostará por una alineación con 5 volantes o si reemplaza a Driussi con otro delantero. En principio, el Millonario formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Nacho Fernández; y Maxi Salas.

