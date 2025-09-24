Qué necesita River ante Palmeiras para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores

River recibió un duro golpe el pasado miércoles ante Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los brasileños se impusieron por 2 a 1 y el pase a semifinales se definirá en Brasil. Los de Marcelo Gallardo van por la épica en San Pablo, mientras que los de Abel Ferreira quieren ratificar que son uno de los mejores equipos de Sudamérica de los últimos años.

Si River quiere estar entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores tendrá que ganar en Brasil. Si el Millonario se impone por diferencia de un gol -sea el resultado que sea- todo se definirá por penales, mientras que si logra triunfar por una diferencia de dos goles o más, los de Gallardo avanzarán directamente de ronda y esperarán en esa instancia al ganador de la serie entre Liga de Quito y Sao Paulo. Ahora bien, en caso de empatar o perder, los de Núñez quedará eliminados en cuartos de final.

¿Cómo formaría River contra Palmeiras?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, River saldría a la cancha este miércoles desde las 21.30 horas ante Palmeiras con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. Cabe recordar que Sebastián Driussi no será de la partida por la lesión sufrida en el duelo de ida.

Maxi Salas y Gustavo Gómez. (Foto: Getty).

Los antecedentes que invitan a River a ilusionarse

River ya sabe muy bien lo que es ir a Brasil y revertir una serie en Copa Libertadores. En la edición de 2015, por los cuartos de final se midió ante Cruzeiro y perdió por 1 a 0 en el Monumental, mientras que en la vuelta se impuso por 3 a 0 y avanzó a semifinales. Por otro lado, en 2018 jugó contra Gremio por semifinales y en Núñez cayó por 1 a 0, pero en Porto Alegre se hizo gigante y lo ganó por 2 a 1, como en ese entonces el gol de visitante tenía un valor mayor en caso de empate, los de Gallardo se metieron en la final.

ver también River va por la épica ante Palmeiras para seguir vivo en la Copa Libertadores: hora, TV y probables formaciones

Cómo ver por TV el partido entre Palmeiras y River

El encuentro entre Palmeiras y River, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+, así como también a través de Fox Sports y Telefé.

Publicidad

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 3.999 para Disney+ Standart y 7.299 para Disney+ Premium.

ver también Se define el futuro de Ian Subiabre en River