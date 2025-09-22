Sede confirmada para el duelo entre River y Racing por Copa Argentina

Promete ser uno de los partidos del año. River y Racing se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina el próximo jueves 2 de octubre en un duelo con muchos condimentos extra. El traspaso de Maximiliano Salas -mediante ejecución de la cláusula de salida- dejó una herida importante en la Academia. El atacante optó por pasar al Millonario y la bronca sigue en Avellaneda. Por otro lado, Marcos Rojo llegó al equipo de Costas y por su reciente pasado en Boca estará en el foco de los hinchas del club de Núñez.

¿Dónde se jugará River vs. Racing por la Copa Argentina 2025?

Si bien hace unos días se había confirmado que River y Racing se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina el próximo 2 de octubre, lo que todavía no se sabía era dónde iba a ser, pero el misterio se terminó y se confirmó que el encuentro será en el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central. Dicho recinto tiene capacidad para unos 47 mil espectadores y queda a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gigante de Arroyito recibirá a River y Racing por la Copa Argentina. (Foto: Getty).

El camino de River a los cuartos de final de la Copa Argentina

32avos de final: River 2 – 0 Ciudad de Bolívar

16avos de final: River 3 – 0 San Martín de Tucumán

8vos de final: River 0 (4) – (3) 0 – Unión

El camino de Racing a los cuartos de final de la Copa Argentina

32avos de final: Racing 2 – 0 Ramón Santamarina

16avos de final: Racing 3 – 1 San Martín de San Juan

8vos de final: Racing 3 – 0 Deportivo Riestra

River y Racing, pendientes de la Libertadores

El partido por Copa Argentina es de suma importancia tanto para River como para Racing, pero hoy en día el foco de ambos equipos está en la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo deben enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final y buscarán revertir el 2 a 1 sufrido en el Monumental en la ida. Por su parte, los de Costas jugarán en el Cilindro la revancha frente a Vélez. Cabe recordar que la ida quedo 1 a 0 para los de Avellaneda.

¿Qué equipos esperan en semifinales de la Copa Argentina?

El último partido de los cuartos de final del torneo más federal del país serán el que jugarán River y Racing. El vencedor de esta serie se verá las caras en semifinales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dejar en el camino a Tigre. Del otro lado del cuadro ya están los dos semifinalistas y son Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

