Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la eliminación en la Copa Argentina

Por las semifinales de la Copa Argentina, River Plate cayó por penales ante Independiente Rivadavia este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Lepra mendocina, que se impuso con el tanto de Sebastián Villa, enfrentará a Argentinos Juniors por el título.

El elenco de Marcelo Gallardo se quedó con las manos vacías en el certamen que reúne a todas las categorías del fútbol argentino. Pero no solo perdió la posibilidad de un título, sino también una de las vías más factibles para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Es que el campeón de la Copa Argentina obtiene un boleto directo para la fase de grupos del campeonato continental. Así, el Millonario deberá enfocarse en lo que resta, ya que aún tiene posibilidades de conseguir la clasificación.

Las dos opciones de River para clasificar a la Libertadores

En la recta final de un año flojo, los de Gallardo aún conservan dos de las vías para obtener el boleto para la Libertadores 2026. Ambas dependen de su rendimiento en el Torneo Clausura 2025. La primera es consagrarse campeón del campeonato de este segundo semestre.

La alternativa para los de Núñez es terminar en las primeras posiciones de la Tabla Anual, con solo 3 fechas por delante en la fase regular del Clausura. Rosario Central ya se aseguró uno de los dos tickets directos, mientras que el otro está por el momento en manos de River, aunque Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y Boca Juniors presionan de atrás.

Así está la Tabla Anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (CLASIFICADO – LIB) 62 29 37:14 23 17 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 52 29 41:21 20 14 10 5 3 Argentinos Juniors (PRE LIBERTADORES) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 5 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 6 Racing (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 46 29 25:20 5 12 10 7 9 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 10 Barracas Central 44 28 35:31 4 11 11 6 11 Huracán 43 29 25:23 2 11 10 8 12 Estudiantes 42 29 33:32 1 11 9 9

