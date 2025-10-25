Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA ARGENTINA

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la eliminación en la Copa Argentina

El Millonario no pudo en Córdoba y perdió su chance más concreta de meterse en el certamen internacional.

Por Agustín Vetere

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

Por las semifinales de la Copa Argentina, River Plate cayó por penales ante Independiente Rivadavia este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Lepra mendocina, que se impuso con el tanto de Sebastián Villa, enfrentará a Argentinos Juniors por el título.

El elenco de Marcelo Gallardo se quedó con las manos vacías en el certamen que reúne a todas las categorías del fútbol argentino. Pero no solo perdió la posibilidad de un título, sino también una de las vías más factibles para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Es que el campeón de la Copa Argentina obtiene un boleto directo para la fase de grupos del campeonato continental. Así, el Millonario deberá enfocarse en lo que resta, ya que aún tiene posibilidades de conseguir la clasificación.

Las dos opciones de River para clasificar a la Libertadores

En la recta final de un año flojo, los de Gallardo aún conservan dos de las vías para obtener el boleto para la Libertadores 2026. Ambas dependen de su rendimiento en el Torneo Clausura 2025. La primera es consagrarse campeón del campeonato de este segundo semestre.

La alternativa para los de Núñez es terminar en las primeras posiciones de la Tabla Anual, con solo 3 fechas por delante en la fase regular del Clausura. Rosario Central ya se aseguró uno de los dos tickets directos, mientras que el otro está por el momento en manos de River, aunque Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y Boca Juniors presionan de atrás.

Así está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (CLASIFICADO – LIB)622937:142317111
2River Plate (LIBERTADORES)522941:212014105
3Argentinos Juniors (PRE LIBERTADORES)512939:19201496
4Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
5Boca Juniors (SUDAMERICANA)502843:21221486
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442835:31411116
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes422933:3211199
Publicidad
La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca para el partido ante Barracas

ver también

La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca para el partido ante Barracas

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito ante Palmeiras en la Copa Libertadores: “Les tendría que dar vergüenza”

ver también

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito ante Palmeiras en la Copa Libertadores: “Les tendría que dar vergüenza”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas
Copa Argentina

Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas

Tras la eliminación por Copa Argentina, los hinchas de River fueron lapidarios con un jugador: “Es para rescindirle contrato”
River Plate

Tras la eliminación por Copa Argentina, los hinchas de River fueron lapidarios con un jugador: “Es para rescindirle contrato”

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors
Copa Argentina

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Los puntajes de River en la eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina
River Plate

Los puntajes de River en la eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo