Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

River vs. Independiente Rivadavia, por la semifinal de la Copa Argentina: hora, posibles formaciones y minuto a minuto

En Córdoba se definirá el rival de Argentinos Juniors en la gran final del certamen.

Por Juan Ignacio Portiglia

En Córdoba se define el segundo finalista del certamen.
En Córdoba se define el segundo finalista del certamen.

Este viernes 24 de octubre se enfrentan River e Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El encuentro comienza a las 22.10 y se puede ver por la pantalla de TyC Sports. Además, Andrés Gariano será el árbitro del partido y no habrá VAR.

El ganador de este cara a cara se enfrentará en la final por el título a Argentinos Juniors, que este jueves se impuso en la otra semifinal 2-1 a Belgrano de Córdoba y aspira a quedarse con el certamen por primera vez en su historia.

Publicidad

Un arco infranqueable

River no recibió goles en los cuatro partidos que lleva disputados en la presente edición de la Copa Argentina, por lo que hoy podría convertirse en el primer equipo que llega con su valla invicta a una final del certamen.

Así llegó Independiente de Mendoza a semifinales

Los dirigidos por Alfredo Berti se estrenaron en la Copa Argentina 2025 con triunfo 1-0 ante Estudiantes de Caseros. Luego, se impusieron por penales a Platense, superaron 2-1 a Central Córdoba de Rosario y vencieron 3-1 a Tigre en cuartos de final.

Así llegó River a semifinales

El equipo que conduce Marcelo Gallardo inició su camino en el certamen con un triunfo 2-0 ante Ciudad de Bolívar. Luego se impuso 3-0 a San Martín de Tucumán, a Unión de Santa Fe por penales y a Racing en cuartos de final, por 1-0.

La probable formación de Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.

La probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento
Fútbol Argentino

Así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento

Antes de enfrentar a River, Independiente Rivadavia compró el pase de Villa
Fútbol Argentino

Antes de enfrentar a River, Independiente Rivadavia compró el pase de Villa

Dónde juegan River vs. Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina
Copa Argentina

Dónde juegan River vs. Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina

¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”
FÓRMULA 1

¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo