River vs. Independiente Rivadavia, por la semifinal de la Copa Argentina: hora, posibles formaciones y minuto a minuto

Este viernes 24 de octubre se enfrentan River e Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El encuentro comienza a las 22.10 y se puede ver por la pantalla de TyC Sports. Además, Andrés Gariano será el árbitro del partido y no habrá VAR.

El ganador de este cara a cara se enfrentará en la final por el título a Argentinos Juniors, que este jueves se impuso en la otra semifinal 2-1 a Belgrano de Córdoba y aspira a quedarse con el certamen por primera vez en su historia.