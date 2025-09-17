Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

En el Estadio Más Monumental, por el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River recibe a Palmeiras de Brasil en búsqueda de conseguir un buen resultado para llegar bien parado a la revancha que se jugará en San Pablo.

Este duelo será importante para los dos equipos, ya que será la primera parte de la llave a 180 minutos, en la que el elenco ganador obtendrá el boleto a las semifinales del certamen más importante a nivel continental en Sudamérica.

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Palmeiras por Copa Libertadores

Si River gana : en caso de quedarse con la victoria, sea cual sea la diferencia, el Millonario quedará arriba en el marcador, por lo que con un empate en Brasil se asegurará la clasificación a semis.

: en caso de quedarse con la victoria, sea cual sea la diferencia, el Millonario quedará arriba en el marcador, por lo que con un empate en Brasil se asegurará la clasificación a semis. Si River empata : una igualdad deja la serie tal como inició. Es por eso que el equipo que gane en la revancha será el que siga en el torneo.

: una igualdad deja la serie tal como inició. Es por eso que el equipo que gane en la revancha será el que siga en el torneo. Si River pierde: una derrota complicará al equipo de Marcelo Gallardo en la competencia, ya que tendrá que ir a ganar a Brasil para dar vuelta la serie

River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: formaciones y minuto a minuto

