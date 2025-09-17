Es tendencia:
Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Millonario abre la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante el elenco brasileño.

Por Marco D'arcangelo

En el Estadio Más Monumental, por el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River recibe a Palmeiras de Brasil en búsqueda de conseguir un buen resultado para llegar bien parado a la revancha que se jugará en San Pablo.

Este duelo será importante para los dos equipos, ya que será la primera parte de la llave a 180 minutos, en la que el elenco ganador obtendrá el boleto a las semifinales del certamen más importante a nivel continental en Sudamérica. 

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Palmeiras por Copa Libertadores

  • Si River gana: en caso de quedarse con la victoria, sea cual sea la diferencia, el Millonario quedará arriba en el marcador, por lo que con un empate en Brasil se asegurará la clasificación a semis.
  • Si River empata: una igualdad deja la serie tal como inició. Es por eso que el equipo que gane en la revancha será el que siga en el torneo.
  • Si River pierde: una derrota complicará al equipo de Marcelo Gallardo en la competencia, ya que tendrá que ir a ganar a Brasil para dar vuelta la serie

River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: formaciones y minuto a minuto

Los antecedentes del árbitro de River vs. Palmeiras: la goleada que ilusiona y los 5 penales a favor

“Serie totalmente abierta”: la IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

