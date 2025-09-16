“Serie totalmente abierta”: la IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Esta semana se reanudó la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores y marcó el arranque de las series de cuartos de final. En el Estadio Más Monumental, River Plate recibirá este miércoles a Palmeiras en un partido crucial para la continuidad de los de Marcelo Gallardo en la competencia, su máximo objetivo del año.

El Millonario, que viene de dejar en el camino a Libertad, intentará sacar un buen resultado ante su público para afrontar la vuelta en San Pablo mejor parado. Delante, el Verdao pasó ante Universitario sin transpirar y buscará la clasificación a semifinales en un duelo entre candidatos al título.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que comparta su predicción sobre lo que pueda ocurrir este miércoles en Núñez. Rápidamente, anticipó que será un compromiso parejo, un empate por 1-1, que dejará abierto el rumbo de la llave de cara a la vuelta en Brasil.

El pronóstico de la IA para River vs. Palmeiras

“River es muy fuerte de local y llega en buen momento anímico tras ganar en La Plata; su idea de juego y el Monumental lo ayudan a controlar fases del partido. Palmeiras viene invicto en la Libertadores y con mucha confianza (fue el mejor de la fase de grupos y mantiene rendimiento alto en el Brasileirao); eso le da capacidad para sostenerse y resolver partidos en campo rival”, comenzó la IA con su predicción.

Y luego auguró un gol de Nacho Fernández para los locales: “Líder ofensivo y con buena relación entre distribución y llegada al área; suele aparecer en estos partidos grandes y llega en forma (marcó en el último partido de liga). Predicción: gol en una acción de balón parado o llegada por el medio”.

Además, determinó que Vítor Roque será el autor del grito visitante: “Por velocidad, remate y forma reciente — la más clara amenaza visitante para marcar en el Monumental. Predicción: gol tras una transición rápida o un contraataque”.

“Si el partido termina 1–1, Palmeiras tendría una ligera ventaja psicológica (por invicto y por no haber perdido de visitante), pero la serie queda totalmente abierta para la vuelta en Brasil. River sigue con opciones reales porque es muy fuerte en casa y ya mostró recuperación tras jugar con 10”, analizó finalmente sobre cómo repercutirá el resultado en ambos bandos.

La posible formación de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Juan Carlos Portillo o Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Qué canal pasa River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro entre River y Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y comenzará a las 21:30. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

