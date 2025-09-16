Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

“Serie totalmente abierta”: la IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

En un duelo de candidatos, los de Marcelo Gallardo abrirán la serie ante su público y la Inteligencia Artificial augura un primer capítulo parejo.

Por Agustín Vetere

River y Palmeiras abren la serie en el Monumental.
© GettyRiver y Palmeiras abren la serie en el Monumental.

Esta semana se reanudó la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores y marcó el arranque de las series de cuartos de final. En el Estadio Más Monumental, River Plate recibirá este miércoles a Palmeiras en un partido crucial para la continuidad de los de Marcelo Gallardo en la competencia, su máximo objetivo del año.

El Millonario, que viene de dejar en el camino a Libertad, intentará sacar un buen resultado ante su público para afrontar la vuelta en San Pablo mejor parado. Delante, el Verdao pasó ante Universitario sin transpirar y buscará la clasificación a semifinales en un duelo entre candidatos al título.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que comparta su predicción sobre lo que pueda ocurrir este miércoles en Núñez. Rápidamente, anticipó que será un compromiso parejo, un empate por 1-1, que dejará abierto el rumbo de la llave de cara a la vuelta en Brasil.

El pronóstico de la IA para River vs. Palmeiras

“River es muy fuerte de local y llega en buen momento anímico tras ganar en La Plata; su idea de juego y el Monumental lo ayudan a controlar fases del partido. Palmeiras viene invicto en la Libertadores y con mucha confianza (fue el mejor de la fase de grupos y mantiene rendimiento alto en el Brasileirao); eso le da capacidad para sostenerse y resolver partidos en campo rival”, comenzó la IA con su predicción.

Y luego auguró un gol de Nacho Fernández para los locales: “Líder ofensivo y con buena relación entre distribución y llegada al área; suele aparecer en estos partidos grandes y llega en forma (marcó en el último partido de liga). Predicción: gol en una acción de balón parado o llegada por el medio”.

Además, determinó que Vítor Roque será el autor del grito visitante: “Por velocidad, remate y forma reciente — la más clara amenaza visitante para marcar en el Monumental. Predicción: gol tras una transición rápida o un contraataque”.

Publicidad

“Si el partido termina 1–1, Palmeiras tendría una ligera ventaja psicológica (por invicto y por no haber perdido de visitante), pero la serie queda totalmente abierta para la vuelta en Brasil. River sigue con opciones reales porque es muy fuerte en casa y ya mostró recuperación tras jugar con 10”, analizó finalmente sobre cómo repercutirá el resultado en ambos bandos.

La posible formación de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Juan Carlos Portillo o Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Qué canal pasa River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro entre River Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y comenzará a las 21:30. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Con una baja de último momento, Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River vs. Palmeiras

ver también

Con una baja de último momento, Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River vs. Palmeiras

Marcelo Gallardo tiene 5 opciones para reemplazar a Giuliano Galoppo en la formación de River vs. Palmeiras

ver también

Marcelo Gallardo tiene 5 opciones para reemplazar a Giuliano Galoppo en la formación de River vs. Palmeiras

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
355 millones: la FIFA premiará a los clubes por ceder a sus jugadores al Mundial 2026
Mundial 2026

355 millones: la FIFA premiará a los clubes por ceder a sus jugadores al Mundial 2026

Político y arquero al mismo tiempo, saltó a la fama por un penal clave a River en la B Nacional y fue taxista: "Hoy en día me lo recuerdan"
Entrevista

Político y arquero al mismo tiempo, saltó a la fama por un penal clave a River en la B Nacional y fue taxista: "Hoy en día me lo recuerdan"

Dejó su huella en River, Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Almeyda al Sevilla
Fútbol europeo

Dejó su huella en River, Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Almeyda al Sevilla

Alarcón dejó "muy conforme" a Russo y ¿será titular?
Boca Juniors

Alarcón dejó "muy conforme" a Russo y ¿será titular?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo