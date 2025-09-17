Los antecedentes del árbitro de River vs. Palmeiras: la goleada que ilusiona y los 5 penales a favor

En el Estadio Más Monumental, River abrirá la llave de cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores frente al Palmeiras de Brasil con el objetivo de lograr un buen resultado que le permita llegar bien parado a la revancha, que se jugará dentro de una semana en el Allianz Parque.

Para este duelo, el árbitro designado para impartir justicia es el venezolano Jesús Valenzuela, quien trae buenos recuerdos en el Millonario, debido a que tienen un saldo a favor. De los 8 partidos en los que lo dirigió, consiguió cinco victorias y tan solo tres derrotas, sin empates.

El antecedente más cercano fue en esta Copa Libertadores, en el duelo de fase de grupos ante Independiente del Valle. En aquella ocasión, en el Más Monumental el equipo de Marcelo Gallardo ganó 6 a 2 y gracias a esta victoria se acomodó como el único líder de su zona.

Seguí toda la Copa Conmebol Libertadores a través de Disney+.

Dentro de este historial reciente, también hay otro gran recuerdo en Núñez. El mismo fue por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2023, cuando el equipo de Martín Demichelis le dio vuelta el partido a Internacional de Porto Alegre y le ganó 2 a 1 con un doblete de Pablo Solari.

En total, Valenzuela le cobró cinco penales a favor a River en estos ocho partidos y tan solo uno en contra. Los mismos se dieron ante Binacional de Perú en dos ocasiones (erraron De La Cruz y Nacho Fernández), frente a Athletico Paranaense (convirtió De La Cruz), contra The Strongest (metió Beltrán), y en el último duelo con Independiente del Valle (gol de Mastantuono).

Además, en estos ocho partidos sacó dos tarjetas rojas, y ambas fueron para los rivales de River. La primera de ellas fue a Nacho Fernández en la derrota 1 a 0 contra Atlético Mineiro por la Libertadores 2021, y la última en esta Copa Libertadores, a Mateo Carabajal, de Independiente del Valle.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, las tres derrotas que el Millonario tiene con este árbitro también son recordadas. Dos de ellas fueron ante Atlético Mineiro (1 a 0 en 2021 en el Más Monumental y 3 a 0 en Brasil en 2024), y la restante fue contra The Strongest por su debut en la Libertadores 2023.

Los partidos que Jesús Valenzuela dirigió a River

Copa Libertadores 2025: River 6 vs. Ind. del Valle 2

Copa Libertadores 2024: Atlético Mineiro 3 vs. River 0

Copa Libertadores 2023: River 2 vs. Inter 1

Copa Libertadores 2023: The Strongest 3 vs. River 1

Copa Libertadores 2021: River 0 vs. Atlético Mineiro 1

Copa Libertadores 2020: River 1 vs. Athletico Paranaense 0

Copa Libertadores 2020: River 8 vs. Binacional 0

Copa Libertadores 2017: Melgar 2 vs. River 3

El historial de Jesús Valenzuela dirigiendo a Palmeiras

Por otro lado, el árbitro venezolano dirigió en cinco oportunidades a Palmeiras por Copa Libertadores y su saldo también es positivo, debido a que logró cuatro victorias y un solo empate. La última vez que estuvo en un duelo del Verdao fue en el empate 1 a 1 con San Lorenzo en 2024.

Publicidad

Publicidad

Seguí toda la Copa Libertadores a través de Disney+

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

ver también La advertencia de Lucas Evangelista, jugador de Palmeiras, a River antes del choque de Libertadores