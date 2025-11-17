Racing y tres más: los posibles rivales de River para los octavos de final del Torneo Clausura

Debido a la igualdad sin goles ante Vélez en el José Amalfitani, River quedó en la sexta posición del Grupo B del Torneo Clausura, por lo que se aseguró la clasificación a los octavos de final del certamen. En esta instancia, se enfrentará ante el tercero del Grupo A.

A la espera de la definición del Grupo A, que ya tiene a Boca como puntero, el resto de las posiciones aún no están claras, y es por eso que hay cuatro candidatos para ser rivales del Millonario, dependiendo de los resultados de este lunes. Los mismos son Racing, Central Córdoba, Barracas Central y Unión de Santa Fe.

Teniendo en cuenta los partidos de este lunes, en los que juegan el Tatengue y el Guapo, las posiciones del Grupo A podrán variar. Una vez que se conozca el equipo que termine en la tercera posición, saldrá el rival de River. Cabe destacar que el Millonario definirá esta llave como visitante.

Los cuatro posibles rivales de River para los octavos de final del Torneo Clausura

Racing: para enfrentarse a la Academia en el Cilindro de Avellaneda, Unión empatar o ganar ante Belgrano en condición de visitante y Barracas empatar o perder con Huracán en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Además, si Unión pierde y Barracas gana, también se enfrentarán.

Unión: el Tatengue debe perder contra Belgrano en Córdoba y Barracas no tiene que ganarle a Huracán como local. Además, puede darse por una opción muy poco probable, que es que Unión empate por lo menos 4 a 4 con Belgrano y que Barracas golee a Huracán por más de 5 goles.

Barracas: para ser rival del Millonario, el Guapo tiene que ganarle a Huracán por cualquier resultado y que Unión no pierda en su visita contra Belgrano. En caso de que se dé este cruce, será igual que en el Torneo Apertura, en el que el Millonario eliminó al Guapo en octavos.

Central Córdoba: en este caso, Barracas debe empatar o perder con Huracán como local y Unión tiene que perder por lo menos por dos goles contra Belgrano, para que de esta manera el Ferroviario supere al Tatengue por diferencia de gol y así quedarse con la tercera posición.

Así están los cruces del Torneo Clausura

Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)

Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)

Unión (3°A) vs. River (6°B)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

