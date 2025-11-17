Gallardo se cruzó con un periodista de River: “No me vas a venir a decir eso, no te lo voy a permitir”

Tras el empate sin goles de River ante Vélez en el José Amalfitani, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa con los medios. Allí, el ‘Muñeco’ tuvo un cruce con un periodista, debido a que le hizo una pregunta que no le gustó y esto generó su malestar.

Es que, Jorge Mannino, del medio partidario River Monumental, le preguntó al DT del Millonario si había perdido su autoexigencia en comparación con su primer ciclo, debido a que no encontraba respuestas de los jugadores dentro del campo de juego, teniendo en cuenta los últimos resultados, que fueron negativos.

“¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos me conocés a mí?”, inició Gallardo molesto ante esta pregunta. “Me conoces, ¿y de verdad creés que no tengo la misma autoexigencia? Pero yo ya me hice cargo de eso. Pará, yo me estoy haciendo cargo de eso”, continuó con su respuesta.

Siguiendo por la misma línea, el DT de River agregó: “Del funcionamiento del equipo me hago cargo, o ustedes me escucharon decir algo fuera de la realidad que se ve. Punto. Listo, entonces no me vas a venir a decir a mí si yo soy autoexigente conmigo, o querer generar esa duda”.

Y para cerrar, comentó: “Eso no te lo voy a permitir porque sé lo profesional que soy y la exigencia que tengo, conmigo y para este club. El compromiso que tengo conmigo y con la institución. Eso está fuera de la discusión. Ahora, si vos querés analizar el resultado, está perfecto y lo asumo, pero eso no quiere decir que no tenga autoexigencia”.

Sobre la fuerte crisis futbolística que atraviesa River, sostuvo: “Estamos en ese momento de seguir buscándole la vuelta. No voy a claudicar hasta encontrar la vuelta y si no es ahora, será mañana. Mientras tanto hay que aguantar“. Inmediatamente después, redobló: “El que esté débil para afrontar esta situación, no puede estar. Yo sí, voy a aguantar y a seguir insistiendo”.

De cara a lo que viene en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el Muñeco afirmó: “Ahora es volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final. Habrá que buscar argumentos para intentar llegar lejos en esta fase”. Y sobre la situación actual, concluyó: “En algún momento esto va a terminar dándose vuelta porque no va a durar para siempre”.

