¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

La actual etapa del Muñeco como director técnico del Millonario no es un aplazo solo porque le ganó los dos Superclásicos a Boca.

Por Toti Pasman

Marcelo Gallardo no le encuentra la vuelta a River.
Marcelo Gallardo no le encuentra la vuelta a River.

¿River estaba mejor con Martín Demichelis que con Marcelo Gallardo? Porque con el primero dio tres vueltas olímpicas en un año y medio. En cambio, con el Muñeco, se olvidó de lo que es ser campeón.

Esta semana, Gallardo cumplió un año como director técnico del Millonario en esta segunda etapa y, si sos bueno y contemplás que le ganó los dos Superclásicos a Boca, habiéndole echado a Diego Martínez y Fernando Gago, le ponés un 4. Si no, es un aplazo.

River no arranca. Volvió a decepcionar en Avellaneda y contra Independiente: lo salvó Franco Armani y, para mí, fue favorecido por el árbitro, que debió echar al arquero Millonario por el topetazo que le propinó a Walter Mazzantti cuando lo gambeteaba y se iba al gol.

A River, después del veranito de Platense, de Instituto de Córdoba y de San Martín de Tucumán, se le viene la hora de la verdad: los mata-mata por la Copa Libertadores, por la Copa Argentina y, más tarde, por la Copa de la Liga. ¿Estará a la altura el equipo del Muñeco o volverá a tropezar como le pasó todo este año?

Por mi parte, no soy muy optimista: empató con un Rojo que está último en su grupo y es otro que se olvidó de ganar. Es cierto que mereció mejor suerte porque no supo definirlo y se chocó contra Armani, pero la campaña del equipo de Julio Vaccari, con el anterior formato de la Copa de la Liga, ya lo estaría dejando con un pie afuera de los playoffs.

