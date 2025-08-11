Se confirmó la fecha y sede de River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina

Mientras el foco del mundo River se centra en los octavos de final frente a Libertad por la Copa Libertadores, el Millonario debe tapar una nueva fecha en el calendario. Es que se confirmó la fecha y sede en la que enfrentará a Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Con la intención de que el encuentro no se postergue en el tiempo, desde la AFA pautaron que el mismo se dispute el jueves 28 de agosto a las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Vale recordar que el conjunto de Marcelo Gallardo accedió a dicha fase tras eliminar 3-0 a San Martín de Tucumán, mientras que el Tatengue hizo lo propio por penales frente a Rosario Central. Y

Lo cierto es que el Millonario tendrá 72 horas de descanso para afrontar el compromiso, ya que el lunes previo visitará a Lanús en La Fortaleza por el Torneo Clausura. El día elegido, de esta manera, representa una de cal y otra de arena en Núñez.

River enfrentará a Unión por Copa Argentina.

El beneficio radica en el hecho de que Gallardo no perderá a ningún jugador por las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputarán entre el 1 y el 9 de septiembre. No obstante, esto podría traer consecuencias desde lo físico. Es que la seguidilla de partidos que River iniciará este jueves ante Libertad en Paraguay se intensificará aún más: pasará a jugar seis partidos en dos semanas.

La racha estará hilvanada por la serie de Libertadores, el duelo frente a Godoy Cruz en el medio, la visita a Lanús, el cruce con Unión por Copa Argentina y cerrará el mes recibiendo a San Martín de San Juan, por el campeonato.

En caso de superar al Tatengue, en Núñez ya son conscientes sobre su rival en cuartos de final. Allí aguarda Racing, que viene de eliminar a Riestra. Aún se desconoce la fecha para tal encuentro, el cual posiblemente dependa de las agenda de los equipos que lo protagonicen.

La seguidilla de partidos de River en agosto

14/08: vs. Libertad – Copa Libertadores (V)

17/08: vs. Godoy Cruz – Torneo Clausura (L)

21/08: vs. Libertad – Copa Libertadores (L)

25/08: vs. Lanús – Torneo Clausura (V)

28/08: vs. Unión – Copa Argentina (Malvinas Argentinas)

Fin de semana del 30 de agosto: vs. San Martín de San Juan (L)

