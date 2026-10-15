River hoy: críticas a Martínez Quarta, los caminos a la Libertadores 2027 y Acuña en duda vs. Belgrano

Todas las novedades del Millonario de este jueves 15 de octubre, el día posterior al empate ante Sarmiento en Junín.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 15 de octubre de 2026, el día después de empatar 1 a 1 ante Sarmiento en Junín por el duelo postergado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. Los hinchas perdieron la paciencia con Lucas Martínez Quarta, la palabra de Montiel, Acuña terminó con molestias físicas y los caminos posibles para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Fuertes críticas de los hinchas a Martínez Quarta

En el Estadio Eva Perón de Junín, River Plate igualó por 1-1 este miércoles ante Sarmiento en el marco del partido pendiente por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel marcó el tanto del empate en el segundo tiempo para rescatar un punto para el Millonario.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio se jugaban 3 puntos cruciales ante un rival directo para meterse en zona de clasificación en la Zona B. Sin embargo, todo comenzó cuesta arriba y Lucas Martínez Quarta pagó los platos rotos entre los hinchas en las redes sociales.

El defensor central perdió la marca de Julián Contrera en el corazón del área y el delantero definió para gritar el primero de la noche. Rápidamente, las críticas contra Martínez Quarta afloraron por este nuevo error.

“Olvídense a Martínez Quarta en Junín, por favor”, compartió uno de los hinchas, enojado por la floja respuesta del zaguero. Otro, se preguntó: “Martínez Quarta hace un año es el peor jugador de River. ¿Cómo sobrevivió a dos limpiezas de plante? Nunca lo sabré”.

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Montiel afirmó que nadie de River vio la mano

River empató con Sarmiento y sufrió una nueva decepción en este 2026 que quedará marcado por una irregularidad permanente. Los de Leonardo Ponzio comenzaron abajo en el marcador producto de una desatención defensiva que lo tuvo a Lucas Martínez Quarta como protagonista, pero en la segunda mitad mejoró el funcionamiento y logró el empate mediante un tanto de cabeza de Gonzalo Montiel, pero Sebastián Zunino lo anuló a instancias del VAR.

Fausto Vera recibió por derecha y controló una pelota que se iba larga, luego tiró el centro y en pleno área chica apareció Gonzalo Montiel para cabecear, pero la defensa de Sarmiento inmediatamente reclamó que antes del control con la pierna derecha, el mediocampista tocó la pelota con la mano.

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Luego de varios minutos de discusión, Zunino recurrió al VAR y anuló el tanto tras comprobar que Vera apenas tocó la pelota con mano. Minutos más tarde, nuevamente apareció Gonzalo Montiel para establecer el 1 a 1 y ese sí fue válido. Una vez terminado el partido, Cachete dialogó con la prensa respecto a la polémica de la jornada.

DE CABEZA, MONTIEL PUSO EL 1-1 PARA RIVER



El defensor del Millonario apareció solo tras el centro de Vera y empató el encuentro ante Sarmiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xc3ER49jtE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

¿Llega Acuña vs. Belgrano?

A River le sirvió de poco el punto ya que, en una zona muy apretada, no logró meterse entre los mejores ocho, mientras que en la anual quedó en la octava posición, lejos de la zona de clasificación a la Libertadores 2027. Pero los de Núñez no solamente se volvieron con un punto, sino también con Marcos Acuña con molestias físicas.

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El Huevo no tuvo un gran partido, pero así y todo siempre es un jugador importante para el Millonario. Marcos Acuña debió se reemplazado cuando promediaba el segundo tiempo y, una vez que se sentó en el banco de suplentes, el lateral se colocó hielo tanto en su hombro como en su empeine izquierdo.

Todavía no se sabe si efectivamente hay lesión o si solamente fueron golpes sufridos en el partido. Lo que hoy en día es seguro que su presencia en Córdoba ante Belgrano para el duelo del próximo domingo está en duda. En caso de no llegar, su reemplazante sería Francisco Ortega, que ante Sarmiento ingresó bien.

¡ALARMAS ENCENDIDAS! Así se retiró el Huevo Acuña del campo de juego en Junín. pic.twitter.com/7uSVq7pqSa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

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Los caminos a la Copa Libertadores 2027

Para River quedan muy pocos objetivos en un año repleto de irregularidades y uno de ellos es clasificar a la Copa Libertadores 2027, luego de un 2026 en el que disputó la Copa Sudamericana y quedó eliminado en octavos de final ante Independiente Santa Fe. El Millonario tiene dos caminos para disputar el torneo más importante del continente el año que viene.

La posibilidad que más entusiasma a los hinchas es siendo campeón del Torneo Clausura. Si bien en estos momentos, los de Núñez se encuentran novenos en la tabla de la Zona B, quedan cuatro jornadas y todo indica que terminará entre los mejores ocho y se meterá en playoffs.

El otro camino que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 es mediante la tabla anual, por la que los primeros dos (que no hayan obtenido su plaza por ser campeones de otro torneo) se meten directamente, mientras que el tercero deberá iniciar su camino en el torneo más importante del continente desde la Fase 2, popularmente conocido como repechaje.

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LA TABLA ANUAL 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

LA TABLA DEL CLAUSURA

DATOS CLAVE

Lucas Martínez Quarta provocó el enojo de la hinchada tras el empate ante Sarmiento.

provocó el enojo de la hinchada tras el empate ante Sarmiento. Gonzalo Montiel habló sobre el gol anulado tras el 1 a 1 en Junín.

habló sobre el gol anulado tras el 1 a 1 en Junín. Marcos Acuña terminó con molestias y complica la clasificación a la Libertadores 2027.