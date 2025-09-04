River hoy: despedida de Kranevitter, mensaje de Costas a Maxi Salas y posible última función de Messi en el Monumental

No es un jueves cualquiera para River, porque mientras el plantel continúa entrenándose a las órdenes de Marcelo Gallardo de cara a la gran variedad de competencia que tendrá por delante tras la Fecha FIFA, su estadio recibirá por última vez a la Selección Argentina disputando las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026.

Además, Matías Kranevitter dejó un mensaje para despedirse de los hinchas consumada ya su salida rumbo al Fatih Karagümrük de Turquía y Gustavo Costas, entrenador de Racing, un recado para Maxi Salas pensando en el duelo de cuartos de final de la Copa Argentina.

Kranevitter se despidió de los hinchas

Matías Kranevitter cerró su segundo ciclo en River tras ser separado del plantel por Marcelo Gallardo y acordar su salida rumbo al Fatih Karagümrük del fútbol turco. Antes de sumarse a su nuevo equipo, el mediocampista quiso despedirse de los hinchas del Millonario con un mensaje que compartió desde sus redes sociales.

“No fue fácil para mí. Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho. Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande”, expresó.

Y continuó: “Mi hijo Tomás me vio salir campeón, mis viejos me vieron debutar después de tanto sacrificio, viéndome ir de tan chico. Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador. Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz“.

El Monumental espera por Messi y la Selección. (Foto de River en X).

Costas habló de Maxi Salas

Sabiendo que pronto le tocará enfrentarlo en el duelo que River y Racing disputarán por los cuartos de final de la Copa Argentina, sin fecha confirmada por el momento, Gustavo Costas, DT de La Academia, dedicó una palabras a Maxi Salas, delantero que se fue para jugar en El Millonario.

“Esperemos que no juegue como jugaba con nosotros… Que se equivoque bastante”, señaló el entrenador, que a diferencia de su exdirigido dijo que el partido sí tendrá características especiales: “Ya era un clásico, ahora tiene un plus por todo lo que pasó”.

El Monumental recibe a Messi, ¿por última vez?

Lionel Messi se encargó de confirmar que este jueves, desde las 20.30 y ante Venezuela, disputará su último partido de Eliminatorias con la Selección Argentina en el país, lo que no significa de todos modos que vaya a ser el último en el Estadio Monumental.

Esto tiene que ver con que todavía no está descartada la posibilidad de que el equipo que conduce Lionel Scaloni dispute un partido como local en la Fecha FIFA de junio del próximo año, en la previa del Mundial, que de concretarse podría dar lugar a una nueva función del mejor de la historia en cancha de River.