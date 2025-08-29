Mientras sigue relegado por Gallardo, el particular posteo de Kranevitter tras la clasificación de River en Copa Argentina

Después de la participación en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo tomó fuertes decisiones con el plantel de River. Una de todas ellas, fue seleccionar a los jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta durante el segundo semestre de la temporada y es ahí donde toma protagonismo Matías Kranevitter, que volvió a estar en el centro de la escena por su actividad en las redes sociales.

El mediocampista central perdió mucho terreno en la consideración del director técnico, sumado a que se incorporaron varios futbolistas en su puesto, lo que derivó en esta situación. Es que, mientras el resto de sus compañeros viene de conseguir dos clasificaciones en dos competiciones distintas, él sigue relegado, entrenando separado de los demás jugadores y a contraturno.

Lo cierto es que, en su cuenta personal de Instagram, Kranevitter subió un posteo del River Camp en absoluta soledad. Con una imagen de una de las tantas canchas del predio que posee la institución en Ezeiza, junto a una pelota y un corazón sobre la foto, el volante defensivo dejó en evidencia cómo transita sus días mientras su futuro inmediato es una verdadera incógnita.

El posteo de Matías Kranevitter en su cuenta de Instagram.

Además, esta historia se dio solamente unas horas después de que el Millonario consiga la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Unión de Santa Fe en la definición por los penales en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Este contexto, es otro condimento extra que refleja la actualidad de uno de los referentes del vestuario riverplatense.

Vale resaltar que Kranevitter realiza las prácticas en turnos opuestos al plantel que dirige Gallardo y su cuerpo técnico. Bajo esa estricta condición, el surgido en las divisiones inferiores se entrena a la par de Federico Gattoni -el otro relegado- y con la atenta mirada de un preparador físico del club. Pero eso no cambiará hasta que encuentre una salida y abandone las instalaciones definitivamente.

Un dato a destacar es que no es la primera vez que el ex Atlético de Madrid deja mensajes encriptados en sus redes sociales, sino que en el último tiempo se volvió moneda corriente. Hace algunos días subió una imagen de todas las camisetas que usó mientras sonaba Me vieron cruzar de Calle 13, que hace referencia a levantarse aún más fuerte luego de una caída.

Matías Kranevitter, mediocampista de River que está relegado del plantel.

La situación contractual de Matías Kranevitter

A pesar de que está separado del plantel profesional por decisión del Muñeco Gallardo, Matías Kranevitter tiene contrato vigente con River hasta el 31 de diciembre de 2025. Así las cosas, el volante central permanecerá entrenando en soledad hasta cumplir con la totalidad del vínculo y a partir del 1° de enero de 2026 podrá firmar un nuevo convenio para seguir su carrera en otro equipo.

