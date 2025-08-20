La incómoda situación de dos borrados por Gallardo en River: cómo pasan sus días y qué será de su futuro

Para cualquier director técnico es difícil comunicarle a un jugador que no va a ser tenido en cuenta. Es cierto que los futbolistas muchas veces agradecen la sinceridad ya que saberlo tempranamente los ayuda a buscar club inclusive antes del inicio del mercado de pases. Tras la floja participación de River en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo les informó a varios de sus dirigidos que no iban a ser considerados para el segundo semestre y en la lista había nombres de peso como los de Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón o Matías Kranevitter.

El recambio en River fue importante, no solamente porque llegaron varios jugadores nuevos, sino porque para Marcelo Gallardo era el momento de los pibes y así fue que subieron a Primera Santiago Lencina, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, se afianzó en las convocatorias Ian Subiabre y también sumaron terreno dos repescados: Sebastián Boselli y Lautaro Rivero.

La gran mayoría de los borrados por Marcelo Gallardo encontraron club rápidamente y eso también involucra a dos jugadores que volvieron de sus préstamos y no iban a ser considerados como David Martínez y Adam Bareiro. Pero todavía hay dos futbolistas que no lo hicieron y todo indica que se quedarán en el Millonario entrenando de manera diferenciada, se trata de Matías Kranevitter y Federico Gattoni.

¿Cómo son los días de Kranevitter y Gattoni en River?

Desde que fueron separados del plantel profesional, Matías Kranevitter y Federico Gattoni se entrenan en el predio de River, pero de manera diferenciada. Lo hacen en un turno diferente a los dirigidos por Marcelo Gallardo y tienen un profe del club que se llama Pablo Espinieira, con el que realizan trabajos físicos y también algo con la pelota.

¿Qué será del futuro de Kranevitter y Gattoni?

La situación de Federico Gattoni fue algo atípica. El defensor llegó a préstamo desde Sevilla a mediados de 2024 y la intención del club de Núñez era interrumpir dicha cesión en julio de este 2025, pero si lo hacía debía pagar una multa, por lo que le resultó más rentable a nivel económico que se quede seis meses más, pero lo que es un hecho es que a comienzos de 2026 deberá buscar club, ya que se estima que Sevilla no lo tendrá en cuenta.

Federico Gattoni en La Bombonera. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Matías Kranevitter fue sondeado por varios equipos del fútbol argentino, entre ellos Unión de Santa Fe, pero no llegaron a un acuerdo con el tucumano por cuestiones salariales. Todo indica que el Colo se quedará en Núñez entrenando de manera diferenciada hasta fin de año, cuando se termine su contrato. En 2026 buscará nuevos rumbos y seguramente sea en el extranjero.

ver también Con cambios en todas las líneas, Gallardo arma el once para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores

El destino de los otros borrados por Marcelo Gallardo

Leandro González Pirez: Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata Rodrigo Aliendro: Vélez

Vélez Gonzalo Tapia: Sao Paulo

Sao Paulo Matías Rojas: Portland Timbers

Portland Timbers Adam Bareiro: Fortaleza

Fortaleza David Martínez: Olimpia

Olimpia Santiago Simón: Toluca

Toluca Manuel Lanzini: Vélez

ver también Noel Gallagher palpitó el show de Oasis en Argentina: “River Plate es muy especial para nosotros”