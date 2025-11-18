River hoy: día y hora para jugar con Racing, Nico González admitió contactos y pesimismo de los hinchas

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 18 de noviembre de 2025, con la mira puesta en los octavos de final del Torneo Clausura. Se confirmó el día y el horario para enfrentar a Racing, Nico González admitió que hubo contactos del Millonario, los hinchas mostraron su pesimismo en las redes sociales y el inesperado camino que se abrió para ir a la Libertadores 2026.

¿Cuándo, dónde y a qué hora jugarán River y Racing por los octavos del Clausura?

El pasado lunes terminó la temporada regular y se determinaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura. River visitará a Racing el próximo lunes desde las 19.30 horas en el Cilindro de Avellaneda. Cabe destacar que Aprevide finalmente habilitará público de la Academia luego de haberlo sancionado por tres fechas tras el recibimiento ante Flamengo por Copa Libertadores.

Nico González admitió contactos de River

“Sí, hubo contacto por WhatsApp. Me ha tocado hablar con alguno de la dirigencia. Siempre agradecido porque yo les comuniqué que no era momento. Me gustaría que se dé en algún futuro. Me dijeron que me esperan con los brazos abiertos. Algún día me gustaría tanto”, destacó Nico González, que aún no está listo para volver a Argentina, pero que lo sueña para más adelante. El futbolista de la Albiceleste dialogó con Nani Senra en DSports.

Pesimismo de los hinchas de River

Una vez que se confirmaron los cruces de octavos de final, desde la cuenta oficial de River compartieron una publicación anunciando que el rival de dicha instancia sería Racing. Inmediatamente, ese posteo se llenó de comentarios pesimistas. Los hinchas les pedían a los de Gallardo que ganen, que hagan al menos un gol, otros directamente decían que ni siquiera se presenten.

River y un inesperado camino para jugar la Libertadores 2026

River se ubica en el cuarto puesto en la Tabla Anual, solo uno detrás del que otorga un lugar para la fase previa de la Libertadores. Por ello, algunas combinaciones en los Playoffs podrían liberar un cupo para que el Millonario acceda a la etapa preliminar del certamen internacional.

Si Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors conquistan el Torneo Clausura, el boleto a la fase previa quedará en manos de River. Pero los de Gallardo tienen la chance de acceder directamente a la fase de grupos, si es que levantan el trofeo de este segundo semestre.

Pero además de estas combinaciones, hay una más que metería a River en la fase previa de la Libertadores. En esta última, de la que poco se habla, Lanús debería imponerse en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y además ganar el Torneo Clasura.