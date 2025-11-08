River hoy: recuperados Montiel y Driussi, mensaje sorpresa de Borja y equipo para el Superclásico

Tras el entrenamiento que realizó en el mediodía en Ezeiza, Marcelo Gallardo definió detalles y confeccionó la lista de futbolistas convocados para el Superclásico en que River será visitante de Boca en La Bombonera, el domingo desde las 16.30.

Tanto Gonzalo Montiel como Sebastián Driussi, que iniciaron la semana rehabilitándose de diferentes lesiones, recibieron el alta médica y ganaron lugar entre los concentrados. El DT tendría ocho de once titulares ya definidos, entre los que se metería Enzo Pérez, y Miguel Ángel Borja sorprendió con un curioso mensaje en redes sociales.

Recuperados Montiel y Driussi

Aunque a inicios de semana parecían descartados para el Superclásico ante Boca, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel han evolucionado de manera favorable con el correr de los entrenamientos y recibieron este sábado el alta médica que les permitió formar parte de la convocatoria de Marcelo Gallardo.

El defensor se metería directamente en la alineación titular, mientras que el delantero le dará la opción al DT de no limitarse a jugar con un único delantero desde el inicio, para lo que había apostado por Maximiliano Salas.

El sorpresivo mensaje de Borja

Miguel Ángel Borja, quien viene de fallar un penal ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y es uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas, se despachó con un sorpresivo mensaje en las redes sociales, alusivo a un ciclo en River que no continuará más allá de la vigencia de un contrato que expira en diciembre.

Publicidad

Publicidad

ver también El inesperado mensaje de Miguel Borja mientras es cuestionado en River en la previa del Superclásico

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel”, publicó Borja en la previa del partido con Boca, aparentemente el último Superclásico para él, que será muy importante para River en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026.

El equipo para el Superclásico ante Boca

Aunque todavía quedan detalles por definir en la práctica de este sábado y la alineación recién se dará a conocer de manera oficial horas antes del partido, Marcelo Gallardo ya tendría ocho nombres decididos, siempre que Montiel esté cien por ciento recuperado, para la alineación titular que presentará River en el Superclásico. El que se habría ganado un lugar en las últimas horas es Enzo Pérez.

Así las cosas, El Millonario alinearía con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Publicidad