El inesperado mensaje de Miguel Borja mientras es cuestionado en River en la previa del Superclásico

No fueron días fáciles para Miguel Ángel Borja. Su sequía goleadora y algunos errores en momentos importantes lo llevaron a ser uno de los futbolistas más cuestionados de River. A poco menos de dos meses de dejar el club por la no renovación de su contrato, el delantero quiere hacer un buen Superclásico en La Bombonera.

A 48 horas para que ruede la pelota en la cancha de Boca, el colombiano se despachó con una publicación en su cuenta oficial de Instagram que no pasó desapercibida. El futbolista compartió un versículo de la Biblia, perteneciente a 2 Timoteo 4:7.

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel”, publicó Borja en la previa del partido con Boca, que será muy importante para River en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026. Todo parece indicar que el de este domingo será su último Superclásico.

Borja viene de errar un penal en el último minuto del partido ante Gimnasia, que significó la cuarta derrota al hilo en el Monumental. Luego de aquella situación, el jugador también se había pronunciado en sus redes con un mensaje bíblico: “No quisiera estar pasando por este desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso“.

Borja ya sabe de anotarle a Boca en Superclásicos

La carrera de Borja registra 11 enfrentamientos directos contra Boca y 6 de ellos fueron vistiendo la camiseta de River. Su balance en Superclásicos es de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

La primera vez que le marcó al Xeneize fue el 7 de mayo de 2023 en el Monumental por la Liga Profesional. Fue en una de las últimas jugadas del partido, de penal. La última fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga en Córdoba. También fue para el 1 a 0, pero esa historia terminó en triunfo xeneize por 3 a 2.

Los números de Borja con la camiseta de River

Miguel Ángel Borja suma 158 partidos con la camiseta de River y es el club que más veces representó a lo largo de su carrera. Su saldo es de 62 goles y 10 asistencias en un total de 8.581 minutos en cancha. Además, ganó 3 títulos en la temporada 2023: Liga Profesional, Supercopa y Trofeo de Campeones.

