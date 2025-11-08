Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El inesperado mensaje de Miguel Borja mientras es cuestionado en River en la previa del Superclásico

El colombiano compartió un versículo de la Biblia a la espera del partido ante Boca en La Bombonera.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja, delantero de River.
© Getty ImagesMiguel Borja, delantero de River.

No fueron días fáciles para Miguel Ángel Borja. Su sequía goleadora y algunos errores en momentos importantes lo llevaron a ser uno de los futbolistas más cuestionados de River. A poco menos de dos meses de dejar el club por la no renovación de su contrato, el delantero quiere hacer un buen Superclásico en La Bombonera.

A 48 horas para que ruede la pelota en la cancha de Boca, el colombiano se despachó con una publicación en su cuenta oficial de Instagram que no pasó desapercibida. El futbolista compartió un versículo de la Biblia, perteneciente a 2 Timoteo 4:7.

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel”, publicó Borja en la previa del partido con Boca, que será muy importante para River en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026. Todo parece indicar que el de este domingo será su último Superclásico.

Borja viene de errar un penal en el último minuto del partido ante Gimnasia, que significó la cuarta derrota al hilo en el Monumental. Luego de aquella situación, el jugador también se había pronunciado en sus redes con un mensaje bíblico: “No quisiera estar pasando por este desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso“.

Borja ya sabe de anotarle a Boca en Superclásicos

La carrera de Borja registra 11 enfrentamientos directos contra Boca y 6 de ellos fueron vistiendo la camiseta de River. Su balance en Superclásicos es de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Publicidad

La primera vez que le marcó al Xeneize fue el 7 de mayo de 2023 en el Monumental por la Liga Profesional. Fue en una de las últimas jugadas del partido, de penal. La última fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga en Córdoba. También fue para el 1 a 0, pero esa historia terminó en triunfo xeneize por 3 a 2.

Pese a la mano de la Selección Argentina, confirman que River tendrá una fuerte baja durante la fecha FIFA

ver también

Pese a la mano de la Selección Argentina, confirman que River tendrá una fuerte baja durante la fecha FIFA

Los números de Borja con la camiseta de River

Miguel Ángel Borja suma 158 partidos con la camiseta de River y es el club que más veces representó a lo largo de su carrera. Su saldo es de 62 goles y 10 asistencias en un total de 8.581 minutos en cancha. Además, ganó 3 títulos en la temporada 2023: Liga Profesional, Supercopa y Trofeo de Campeones.

Matías Galarza Fonda, criticado por su padre a horas del Superclásico ante Boca: “No me quiero imaginar lo que será después”

ver también

Matías Galarza Fonda, criticado por su padre a horas del Superclásico ante Boca: “No me quiero imaginar lo que será después”

El ex River Daniel Lucero bancó a Gallardo y pidió por Enzo Pérez para el Superclásico ante Boca: “El primero que tiene que ser titular”

ver también

El ex River Daniel Lucero bancó a Gallardo y pidió por Enzo Pérez para el Superclásico ante Boca: “El primero que tiene que ser titular”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Franco Colapinto en el GP de Brasil de la F1: minuto a minuto de la carrera Sprint
FÓRMULA 1

Franco Colapinto en el GP de Brasil de la F1: minuto a minuto de la carrera Sprint

Tiene 17 años, vale 30 millones, lo sigue Real Madrid y dijo que México puede ser campeón del Mundial de 2026
Mundial 2026

Tiene 17 años, vale 30 millones, lo sigue Real Madrid y dijo que México puede ser campeón del Mundial de 2026

Los cinco equipos que ya se aseguraron la clasificación a los playoffs del Clausura
Fútbol Argentino

Los cinco equipos que ya se aseguraron la clasificación a los playoffs del Clausura

La reacción viral de Pep Guardiola al ser consultado sobre si es el DT más grande de la historia: “Jamás quise ser el mejor”
Fútbol europeo

La reacción viral de Pep Guardiola al ser consultado sobre si es el DT más grande de la historia: “Jamás quise ser el mejor”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo