Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Uno llega con lo justo y otro no: el complicado panorama de River con Gonzalo Montiel y Facundo Colidio para visitar a Racing

A falta de dos días para el clásico, se conoció la situación de los dos futbolistas lesionados del plantel de Gallardo.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Uno llega y otro no: el complicado panorama de River con Montiel y Colidio para el clásico
© Getty ImagesUno llega y otro no: el complicado panorama de River con Montiel y Colidio para el clásico

River completó su penúltimo entrenamiento antes de visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Marcelo Gallardo intentará dar un golpe sobre la mesa y dejar de lado la crisis con un triunfo clave. Para cumplir con ese objetivo, el entrenador espera a Gonzalo Montiel y Facundo Colidio.

Más allá del optimismo mostrado a lo largo de la semana, el delantero volvió a entrenarse diferenciado y tiene un pie y medio afuera del clásico. El atacante no logra dejar atrás el desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y difícilmente pueda estar en el Estadio Presidente Perón.

De esta manera, todo parece indicar que la dupla de ataque estará conformada nuevamente por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Al igual que ante Vélez, ambos se perfilan para ser titulares ante la Academia, buscando meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Cabe recordar que, por decisión técnica del entrenador, Miguel Borja ya no forma parte de las alternativas para la ofensiva. Por ese motivo, jugadores como Joaquín Freitas y Agustín Ruberto podrían estar nuevamente en consideración.

Montiel llegaría con lo justo

Con Gonzalo Montiel la realidad es otra. El lateral derecho todavía no está al 100% de su esguince de rodilla, pero se encamina para ser titular contra Racing, teniendo en cuenta la importancia del partido y sus ganas de estar en esta cita clave.

La reciente lesión de Fabricio Bustos en el compromiso ante Vélez hace que la presencia de Cachete sea indispensable. Caso contrario, debería inclinarse por el joven Agustín Obregón o por Sebastián Boselli.

Publicidad
Atento River: la drástica decisión que habría tomado Marcelo Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

ver también

Atento River: la drástica decisión que habría tomado Marcelo Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

La posible formación de River para visitar a Racing

Todo parece indicar que Marcelo Gallardo parará un 11 con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Nicolás De La Cruz se va de Flamengo: qué dicen en Brasil sobre la chance de volver a River

ver también

Nicolás De La Cruz se va de Flamengo: qué dicen en Brasil sobre la chance de volver a River

Salió campeón de la Copa Libertadores con Gallardo y lo defendió en medio de la crisis River: “Le estuvo costando”

ver también

Salió campeón de la Copa Libertadores con Gallardo y lo defendió en medio de la crisis River: “Le estuvo costando”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Cambia el panorama en River: los 6 jugadores que recupera Gallardo para el clásico ante Racing
River Plate

Cambia el panorama en River: los 6 jugadores que recupera Gallardo para el clásico ante Racing

River hoy: sondeo a un lateral uruguayo, evolución de Montiel y el deseo del Diablito Echeverri de volver
River Plate

River hoy: sondeo a un lateral uruguayo, evolución de Montiel y el deseo del Diablito Echeverri de volver

River hoy: la baja de Montiel, jugadores que Gallardo mandó a Reserva y operación de Maxi Meza
River Plate

River hoy: la baja de Montiel, jugadores que Gallardo mandó a Reserva y operación de Maxi Meza

La racha negativa que desespera al Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen mientras suena para volver a River
Fútbol europeo

La racha negativa que desespera al Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen mientras suena para volver a River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo