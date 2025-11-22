River completó su penúltimo entrenamiento antes de visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Marcelo Gallardo intentará dar un golpe sobre la mesa y dejar de lado la crisis con un triunfo clave. Para cumplir con ese objetivo, el entrenador espera a Gonzalo Montiel y Facundo Colidio.

Más allá del optimismo mostrado a lo largo de la semana, el delantero volvió a entrenarse diferenciado y tiene un pie y medio afuera del clásico. El atacante no logra dejar atrás el desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y difícilmente pueda estar en el Estadio Presidente Perón.

De esta manera, todo parece indicar que la dupla de ataque estará conformada nuevamente por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Al igual que ante Vélez, ambos se perfilan para ser titulares ante la Academia, buscando meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Cabe recordar que, por decisión técnica del entrenador, Miguel Borja ya no forma parte de las alternativas para la ofensiva. Por ese motivo, jugadores como Joaquín Freitas y Agustín Ruberto podrían estar nuevamente en consideración.

Montiel llegaría con lo justo

Con Gonzalo Montiel la realidad es otra. El lateral derecho todavía no está al 100% de su esguince de rodilla, pero se encamina para ser titular contra Racing, teniendo en cuenta la importancia del partido y sus ganas de estar en esta cita clave.

La reciente lesión de Fabricio Bustos en el compromiso ante Vélez hace que la presencia de Cachete sea indispensable. Caso contrario, debería inclinarse por el joven Agustín Obregón o por Sebastián Boselli.

La posible formación de River para visitar a Racing

Todo parece indicar que Marcelo Gallardo parará un 11 con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

