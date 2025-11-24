Los hinchas de River explotaron contra un referente tras la derrota ante Racing: “Pide retiro”

Por los octavos de final del Torneo Clausura, en condición de visitante en el Cilindro de Avellaneda, River no pudo aguantar el resultado y perdió 3 a 2 con Racing sobre la hora, por lo que de esta manera terminó su temporada oficialmente y no volverá a competir hasta el próximo año.

A lo largo de los 90 minutos, los hinchas del elenco comandado por Marcelo Gallardo reaccionaron al encuentro en las redes sociales, y allí apuntaron por el rendimiento de varios de los futbolistas, ya que no estuvieron a la altura de las circunstancias, tal como pasó a lo largo del año.

Uno de los principales apuntados fue el lateral derecho Gonzalo Montiel, debido a que no tuvo un buen partido a la hora de pasar al ataque, así como tampoco cuidó su sector en la defensa, ya que los dos primeros goles de la Academia fueron atacando por sus espaldas.

“Despertate Montiel”, “Montiel es muy burro”, “Montiel es un espanto”, “Montiel quedó pagando”, “Muy flojo el partido de Montiel”, “El peor jugador de la cancha fue Montiel”, “Que Montiel presente la renuncia”, “El año de Montiel es desastroso”, “Montiel pide retiro”, fueron algunos de los comentarios criticando al lateral derecho.

Cabe destacar que a lo largo del segundo semestre el lateral derecho no solo no tuvo buenos rendimientos, sino que también sufrió varias lesiones físicas. Tal es así que se perdió dos de los últimos cuatro partidos por un esguince de rodilla y tuvo que ser exigido para estar presente en Avellaneda.

Además, en este encuentro, Marcelo Gallardo también mostró su enojo con su dirigido. Esto se debe a las ventajas que dio en su espalda a lo largo del partido y a lo mal parado que quedó en la jugada del segundo gol de Racing, en el que perdió el mano a mano con Toto Fernández.

Gonzalo Montiel fue criticado por los hinchas de River.

El partido de Montiel en números

5 de 6 duelos ganados

25 de 29 pases correctos

0 de 1 duelos aéreos ganados

9 pérdidas de pelota

1 de 3 pases largos completos

4 barridas completas

Datos claves

Las críticas de los hinchas a Montiel

