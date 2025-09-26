River hoy: Enzo Pérez no jugará vs. Riestra, la formación que analiza Gallardo y la revelación del Flaco López

Después de la durísima eliminación que sufrió River en la Copa Libertadores, el plantel liderado por Marcelo Gallardo piensa en lo que será el partido de este domingo contra Deportivo Riestra, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.

Para este compromiso, ya quedó descartado Enzo Pérez, mientras que el Muñeco analiza algunas variantes para poder cuidar jugadores, darle descanso a otros y así tener a los mejores de cara al cruce de la próxima semana ante Racing por la Copa Argentina.

Enzo Pérez no juega ante Deportivo Riestra

Enzo Pérez, quien recibió siete puntos de sutura por el corte que sufrió arriba de su rodilla izquierda, y está descartado para recibir al Malevo. Si bien resta para el cotejo ante Racing, que se disputará el jueves 2 de agosto en el Gigante de Arroyito, por el momento está en duda.

Enzo Pérez con la camiseta de River.

El Flaco López reveló en qué club estuvo más cerca entre Boca y River

José Manuel López, el Flaco, fue una de las grandes figuras de Palmeiras en la serie de cuartos de final contra River, que terminaron ganando y que les permitió avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores.

El máximo goleador de la actual Copa Libertadores se sentó en el predio de Palmeiras y charló desde Brasil con la gente de ESPN F90, allí reconoció que hubo interés tanto de Boca como de River por ficharlo, y que la posibilidad de vestir la banda del millonario fue concreta.

Publicidad

Publicidad

ver también 3 IA se pusieron de acuerdo y le recomendaron a River 5 refuerzos para 2026: hay otro campeón del mundo y un ex Boca

La posible formación de River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Por el momento, Marcelo Gallardo no definió la formación con la que River enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero tendría una única duda en el mediocampo.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio, serían los titulares que colocaría el DT del Millonario.