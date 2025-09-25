3 IA se pusieron de acuerdo y le recomendaron a River 5 refuerzos para 2026: hay otro campeón del mundo y un ex Boca

Tras perder 5 a 2 en el global ante Palmeiras por las derrotas 2 a 1 en la ida y 3 a 1 en la revancha, River quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, por lo que de esta manera cerró su participación internacional y ahora deberá apuntar a los torneos locales.

De cara a la próxima temporada, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico deberán hacer una renovación de plantel, debido a que siete contratos finalizan a fin de año, y solamente se mantendría a Giuliano Galoppo, a quien comprarán desde San Pablo. Además, jugadores que cumplieron ciclo, como Paulo Díaz, también podrían marcharse.

En este contexto, Bolavip le pidió a tres Inteligencias Artificiales (Grok, Gemini y Chat GPT) que le recomendaran cinco refuerzos a Gallardo. Para esto, se especificó que sean sudamericanos, menores de 30 años y que no superen el presupuesto del club. Los puestos a buscar fueron defensores centrales, volante central, volante de juego y delantero de área. Allí, pidieron la llegada de un campeón del mundo y un ex Boca.

Juan Foyth

Juan Foyth, jugador del Villarreal.

“Foyth es un defensor de clase mundial, campeón del Mundo y figura en España. Aporta la velocidad, calidad técnica y polivalencia que la defensa necesita para salir jugando con limpieza. Su experiencia en Champions League y su capacidad para jugar en múltiples roles nos garantizan un salto de jerarquía y un activo con gran potencial de reventa”, fundamentaron.

Según Transfermarkt, el ex futbolista de Estudiantes tiene un valor de 15 millones de dólares. Contractualmente está vinculado hasta mediados de 2029, por lo que el Millonario deberá sentarse a negociar con los directivos del Villarreal en caso de querer avanzar a fondo por él.

Nicolás Valentini

Nicolás Valentini con la camiseta del Hellas Verona.

“Es una oportunidad de mercado única para un central zurdo joven (24 años), con gran juego aéreo y temperamento. Aunque su pasado es conocido, su actualidad contractual lo hace accesible. Su fichaje inyectaría una dosis de juventud y solidez física a la zaga, asegurando un pilar defensivo para la próxima década”, explicaron las IA.

El caso del ex Boca es más complejo, ya que llegó el año pasado a la Fiorentina de Italia, y en búsqueda de minutos, fue cedido a préstamo al Hellas Verona. Es por eso que en caso de querer ficharlo, deberán hablar con las dirigencias de ambas instituciones para cortar la sesión. Según Transfermarkt, su pase vale 6 millones de dólares.

Aníbal Moreno

Aníbal Moreno, volante de Palmeiras.

“El “5” moderno que River necesita para el equilibrio. Moreno es un volante de élite continental, especialista en la recuperación incansable y con una salida de balón limpia y vertical. Su experiencia en Palmeiras asegura una adaptación inmediata al rigor de la Copa Libertadores y garantiza la intensidad en el mediocampo”, comentaron sobre el volante central.

En su caso, Moreno también tiene contrato a largo plazo con el Palmeiras, ya que el mismo vence el 31 de diciembre de 2029. En el último mercado, el elenco brasileño pidió por lo menos 16 millones de dólares para desprenderse del volante que es titular para Abel Ferreira.

Giorgian De Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta, figura e ídolo de Flamengo (Getty Images).

“La magia y la visión que desequilibran partidos importantes. De Arrascaeta es el mejor volante creativo de Sudamérica, un goleador y asistidor nato que maneja los tiempos de juego como pocos. Su jerarquía continental en la Selección Uruguaya y Flamengo ofrece la cuota de gol y fantasía necesaria para romper defensas cerradas”, comentaron al respecto.

El volante de 31 años lleva 8 temporadas en Flamengo y su contrato termina en diciembre del año que viene. Es por eso que ante una buena oferta económica podría marcharse. Según Transfermarkt, su pase tiene un valor de 15 millones de dólares.

Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré, delantero con pasado en River.

“El regreso del máximo goleador de nuestra era es una garantía de gol y de filosofía de juego. Borré aporta la presión alta e incansable que exige nuestro ataque, además de una conexión instantánea con el club y la hinchada. Su presencia asegura un referente ofensivo de mentalidad ganadora, listo para los desafíos del 2026”, fundamentaron sobre el colombiano.

El ex River llegó a Inter de Porto Alegre en 2024 y tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que su salida no sería fácil. El sitio especializado Transfermarkt, tasó su pase en 6 millones de dólares.

