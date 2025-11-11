Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A meses del Mundial 2026, Lucas Zelarayán se retiró de la Selección de Armenia

A los 33 años, decidió ponerle fin a su carrera a nivel selección por una cuestión familiar y no tendrá la chance de llegar al Mundial 2026.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Lucas Zelarayán dejará de jugar en la Selección de Armenia.
© Getty ImagesLucas Zelarayán dejará de jugar en la Selección de Armenia.

Durante las últimas horas, Lionel Messi sorprendió con sus declaraciones en torno a lo que será su presencia en la próxima cita mundialista, donde sostuvo que no pretende “ser una carga”, y que buscará realizar una exigente pretemporada porque quiere sentirse “bien físicamente” y “estar seguro de que puedo ayudar al grupo”. Pero así como el capitán de la Selección Argentina puso en duda su presencia, un emblema de Europa finalizó su estadía a meses de la gran competencia.

Hasta el momento, hay 28 seleccionados clasificados al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que otros países aún buscan conseguir su ansiado boleto. Uno de ellos es Armenia, que integra el Grupo F junto con Portugal, Hungría e Irlanda, y aún posee serias chances de acceder al certamen.

Mientras se prepara para enfrentar a Hungría, en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, el combinado liderado tácticamente por Yegishe Meliki Melikyan necesita de un triunfo y que los portugueses hagan lo propio, o igualen, frente a los irlandeses para poder escalar a la segunda posición y así logren meterse en la zona de repechaje. Y mientras sueña con disputar su primera Copa del Mundo, se confirmó la baja definitiva de Lucas Zelarayán.

El Chino, que milita en las filas de Belgrano, tiene raíces armenias y al obtener la nacionalidad, defendió la camiseta del seleccionado en 26 encuentros y anotó 5 goles. Pero ahora, por una decisión propia, se retiró de la misma. Así lo confirmó el entrenador de 46 años en conferencia de prensa.

“Antes del partido con Irlanda, me dijo que tenía problemas familiares y ya no podría venir. Le di las gracias y le aseguré que las puertas siempre están abiertas“, exclamó Meliki Melikyan, quien aún lamenta la baja del futbolista argentino que desde octubre de 2021 defendió los colores armenios.

Lucas Zelarayán se retira de la Selección de Armenia. (IMAGO / Pixsell)

Lucas Zelarayán se retira de la Selección de Armenia. (IMAGO / Pixsell)

Publicidad

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)
Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

ver también

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

Tiene 17 años, vale 30 millones, lo sigue Real Madrid y dijo que México puede ser campeón del Mundial de 2026

ver también

Tiene 17 años, vale 30 millones, lo sigue Real Madrid y dijo que México puede ser campeón del Mundial de 2026

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El jugador argentino que fue humillado en la Nations League europea
Fútbol europeo

El jugador argentino que fue humillado en la Nations League europea

Boca es el primer club argentino que llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram
Boca Juniors

Boca es el primer club argentino que llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram

Los 5 históricos de River que pueden jugar su último partido ante Vélez
River Plate

Los 5 históricos de River que pueden jugar su último partido ante Vélez

Más de 1000 futbolistas envueltos en un escándalo por apuestas ilegales en Europa: hay arrestados y partidos suspendidos
Fútbol europeo

Más de 1000 futbolistas envueltos en un escándalo por apuestas ilegales en Europa: hay arrestados y partidos suspendidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo