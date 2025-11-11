Durante las últimas horas, Lionel Messi sorprendió con sus declaraciones en torno a lo que será su presencia en la próxima cita mundialista, donde sostuvo que no pretende “ser una carga”, y que buscará realizar una exigente pretemporada porque quiere sentirse “bien físicamente” y “estar seguro de que puedo ayudar al grupo”. Pero así como el capitán de la Selección Argentina puso en duda su presencia, un emblema de Europa finalizó su estadía a meses de la gran competencia.

Hasta el momento, hay 28 seleccionados clasificados al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que otros países aún buscan conseguir su ansiado boleto. Uno de ellos es Armenia, que integra el Grupo F junto con Portugal, Hungría e Irlanda, y aún posee serias chances de acceder al certamen.

Mientras se prepara para enfrentar a Hungría, en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, el combinado liderado tácticamente por Yegishe Meliki Melikyan necesita de un triunfo y que los portugueses hagan lo propio, o igualen, frente a los irlandeses para poder escalar a la segunda posición y así logren meterse en la zona de repechaje. Y mientras sueña con disputar su primera Copa del Mundo, se confirmó la baja definitiva de Lucas Zelarayán.

El Chino, que milita en las filas de Belgrano, tiene raíces armenias y al obtener la nacionalidad, defendió la camiseta del seleccionado en 26 encuentros y anotó 5 goles. Pero ahora, por una decisión propia, se retiró de la misma. Así lo confirmó el entrenador de 46 años en conferencia de prensa.

“Antes del partido con Irlanda, me dijo que tenía problemas familiares y ya no podría venir. Le di las gracias y le aseguré que las puertas siempre están abiertas“, exclamó Meliki Melikyan, quien aún lamenta la baja del futbolista argentino que desde octubre de 2021 defendió los colores armenios.

Lucas Zelarayán se retira de la Selección de Armenia. (IMAGO / Pixsell)

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA