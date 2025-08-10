River hoy: la lesión de Pezzella, el error con Lautaro Rivero y cómo está Paulo Díaz

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 10 de agosto de 2025, con el foco puesto en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad. Qué lesión tiene Germán Pezzella, cómo se encuentra Paulo Díaz, por qué no puede jugar Lautaro Rivero por la Copa y la probable formación para medirse ante el Gumarelo en Paraguay el próximo jueves.

Germán Pezzella encendió las alarmas y se realizará estudios

El pasado sábado, River empató sin goles ante Independiente en Avellaneda. Los de Marcelo Gallardo se trajeron una mala noticia: Germán Pezzella se retiró con lágrimas en los ojos tras sufrir una lesión en su rodilla. Tras realizarse los estudios correspondientes se determinó que el Cabezón sufrió la rotura del ligamento cruzado. El tiempo de recuperación estimado es de 7 meses.

¿Llega Paulo Díaz para jugar contra Libertad?

Si bien Paulo Díaz se perdió el duelo ante Independiente por una inflamación en su rodilla, la realidad es que los médicos de River trabajarán para reducir la misma, no lo exigirán en los próximos días y se estima que llegará sin problema al partido del próximo jueves ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque todo dependerá que no sienta dolor.

Una vez finalizado el partido ante Independiente, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dijo sobre el chileno: “Paulo estuvo con una inflamación en la rodilla y veremos si en estos días puede estar bien”.

¿Por qué Lautaro Rivero no podrá jugar los octavos de final con River?

El Millonario ya presentó ante la Conmebol la lista con los cinco cambios permitidos para afrontar los octavos de final y en la misma no apareció Lautaro Rivero. Una vez finalizado el partido ante Independiente, Gallardo afirmó: “Se ha cerrado el cierre de listas, por una lesión de gravedad como suponemos que puede ser la de Germán, veremos si tenemos alguna chance pero desconozco reglamentariamente dónde estamos parados”. Cabe destacar que una vez que se presenta la lista no se puede modificar, solamente en el puesto de arquero ante una lesión severa.

Los cambios que hizo River para los octavos de final de la Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

¿Cómo podría formar River contra Libertad por la ida de los octavos de final?

Si bien restan algunos días para el duelo ante Libertad y Marcelo Gallardo debe ver cómo están sus jugadores, el Millonario podría formar con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.