River hoy: lesión de Costantini, la nueva joya que detectó Francescoli y decisión de Gallardo para el fin de semana

Mientras hubo empate 1-1 en el Superclásico de Reserva, que dio lugar al estreno goleador de Álex Woiski, el plantel profesional de River continúa entrenándose a las órdenes de Marcelo Gallardo, sin los futbolistas convocados a sus respectivas selecciones en la Fecha FIFA pero con la mente puesta en la gran seguidilla de compromisos que tendrá lugar inmediatamente después de finalizada la misma.

Como mala noticia para el DT del Millonario destacó la confirmación de la lesión de Giorgio Costantini, quien se entrena habitualmente con el primer equipo y ya participó del partido que finalizó con empate 1-1 ante Lanús el pasado 25 de agosto, por la sexta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

La lesión de Costantini

La lesión que obligó a Giorgio Costantini a abandonar la cancha cuando se llevaban disputados 34 minutos del Superclásico de Reserva todavía no tiene un diagnóstico exacto, pero en el cuerpo médico de River presumen que se trató de un esguince de rodilla.

De ser así, representará una baja que lamentará Marcelo Gallardo cuando necesite rotar un plantel que tiene competencia tanto en Copa de la Liga como en Copa Argentina y Copa Libertadores, situación que viene dando oportunidades a varios jóvenes talentos.

El Millonario retomará los entrenamientos recién el lunes 8. (Foto de River en X).

La joya que identificó Francescoli como sucesor de Mastantuono

En una entrevista que concedió al diario As, en la que pronóstico un gran futuro para Franco Mastantuono en Real Madrid, Enzo Francescoli fue consultado también por si existía una joya en el plantel del Millonario que pudiera identificar como su sucesor.

“En River siempre habrá jugadores jóvenes de gran nivel. A mí me encanta Juan Cruz Meza, un volante ofensivo que tiene 17 años y ya debutó en el primer equipo. Es un futbolista que genera juego, tiene técnica y buen físico. Reconozco que tengo una predilección especial por él“, respondió el director deportivo.

Decisión de Gallardo para el fin de semana sin fútbol

Aunque ya había concedido dos días de descanso al plantel tras el triunfo ante San Martín de San Juan, por lo que los futbolistas no convocados por sus selecciones para disputar la Fecha FIFA recién retomaron los entrenamientos el miércoles, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dar el fin de semana libre aprovechando que no habrá fútbol a nivel de clubes este fin de semana.

Consciente de que vendrán compromisos de máxima exigencia, especialmente los relacionados a la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, cuyo partido de ida se disputará el miércoles 17 en el Monumental, River no se entrenará ni sábado ni domingo, retomando las prácticas el lunes.

