Santiago Lencina extendió su contrato con River y ahora tiene una cláusula de rescisión de 100 millones

Pese a perder mucho terreno para el encuentro ante el Xeneize, el futbolista acaba de ser blindado contractualmente.

Por Nahuel De Hoz

Santiago Lencina, mediocampista de River Plate.
© Prensa RiverSantiago Lencina, mediocampista de River Plate.

Después de haber sido borrado en el Superclásico ante Boca donde ni siquiera integró el banco de suplentes, Santiago Lencina acabade renovar su contrato con River. El juvenil es uno de los grandes talentos que tiene el Millonario dentro de su plantel, que promete ganarse un importante lugar en futuro inmediato. Y como su vínculo vigente estaba cerca de terminar, la dirigencia actuó.

Por mera decisión táctica de Marcelo Gallardo, el volante de 20 años no formó parte del equipo titular y tampoco de las variantes para ingresar en el segundo tiempo en busca de cambiar el trámite del encuentro en La Bombonera. De esta manera, tuvo que seguir el partido entre los gigantes del fútbol argentino desde un palco junto a la delegación del conjunto de Núñez.

Lo cierto es que River extendió el contrato de Lencina hasta el 31 de diciembre de 2028. Para dejar atrás la incertidumbre de una posible salida en condición de libre y no dar lugar a eventuales rumores, el mediocampista ofensivo ya renovó su convenio con la institución. No conforme con eso, en el acuerdo en cuestión se incluyó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

De la misma manera que el Millonario actuó en los últimos meses con otros futbolistas, en esta oportunidad el oriundo de Chaco no fue la excepción. Con el objetivo de que no se repita una salida similar a la de Franco Mastantuono, la cúpula directiva del elenco de Núñez tomó la decisión de blindar a sus juveniles para no perderlos ante los gigantes del continente europeo.

Cabe recordar que el vínculo actual de Lencina tenía fecha de vencimiento para finales de 2026, por lo que estaba próximo a ingresar al último año con contrato y a partir de julio podía negociar y hasta firmar un pre-contrato con otro equipo. Para evitar riesgos mayores, la dirigencia y la secretaría técnica de River se movieron para negociar y llegar a un acuerdo con su representante.

Santiago Lencina, mediocampista de River Plate. (Getty Images)

Santiago Lencina, mediocampista de River Plate. (Getty Images)

De hecho, en las últimas horas su propio agente manifestó públicamente en qué situación se encontraba la renovación. Para alejar las versiones, reveló: “La renovación es un contrato que ya está acordado, no es un tema de agenda. La negociación transitó sin ningún tipo de turbulencias, no se firmó una semana antes de las elecciones porque el estatuto del club no lo permite”.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Santiago Lencina renovó su contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028.
  • El nuevo contrato de Lencina incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
  • Lencina fue marginado por el DT Marcelo Gallardo y no integró el banco de suplentes en el Superclásico ante Boca.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

