River hoy: los seis que se van y la drástica decisión de Gallardo con el plantel

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 25 de noviembre de 2025, el día después de caer 3 a 2 ante Racing en Avellaneda y quedar afuera del Torneo Clausura. La firme decisión de Marcelo Gallardo con el plantel, la palabra de Enzo Pérez sobre su futuro, los seis futbolistas que se van a ir en diciembre y qué tiene que pasar para que clasifique a la Copa Libertadores 2026.

Gallardo y una drástica decisión con el plantel

Como consecuencia de la eliminación ante Racing, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, decidió darle dos días libres al plantel. De esta manera, regresará a los entrenamientos el próximo jueves, en donde el Muñeco tomará fuertes decisiones con respecto al plantel para 2026.

Es que, el equipo entrenará jueves y viernes, para luego ser licenciado por vacaciones hasta el 20 de diciembre. Es decir, los futbolistas trabajarán entre las fiestas con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2026, programada para finales de enero.

“El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar acá estaré”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa, en la que afirmó que continuará en el club para el próximo año y que el plantel contará con poco más de tres semanas de descanso tras un año largo.

“Vamos a volver a reunirnos dentro de dos días, comunicar las cosas que haya que comunicar, empezar a trabajar en eso y en cuándo volvemos, que seguramente va a ser antes de las fiestas para trabajar”, continuó el DT sobre cómo serán esos dos días de prácticas.

Qué dijo Enzo Pérez sobre su futuro

A Enzo Pérez le preguntaron si sentía que había jugado sus último minutos con la camiseta de River y el mendocino afirmó: “Y… no sé. Pasan muchas cosas, la realidad hoy que lo que menos pienso es en eso. Trato de enfocarme donde me tengo que enfocar y nada más. Si me toca jugar, dar siempre lo mejor y si me toca estar afuera, apoyar como lo hice siempre en mi carrera, no solamente acá en River”.

Por otro lado, agregó: “En los clubes que fui nunca firmé un contrato por cantidad de partidos que tengo que jugar, uno eso se lo tiene que ganar en el entrenamiento y en los partidos. A mí me ha tocado jugar al principio una cantidad de partidos fue porque el técnico me lo propuso, después me tocó estar fuera por una tema de lesión y porque otro compañero estaba mejor que uno”.

Enzo Pérez ante Racing. (Foto: Getty).

Seis jugadores hablaron con Gallardo y se van a ir de River

Gallardo le comunicará a seis jugadores que serán declarados prescindibles para el 2026. Salvo Miguel Borja y Paulo Díaz, se trata de los cinco jugadores presentes en la final de Madrid a los que se les vence el contrato: Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández, más el delantero colombiano y el central chileno. Además, el DT anunciará que no habrá jugadores intransferibles.

¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

El Millonario tiene la oportunidad de disputar la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y ganarse en la cancha el boleto a la fase de grupos. Para ello, Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús deben consagrarse campeones del Torneo Clausura 2025.

En el caso Boca y Argentinos Juniors, ambos se ubicaron por delante de River en la Tabla Anual y liberarían un cupo en esa vía. Lanús, en cambio, ya clasificó a la Libertadores 2026 por su consagración en la Copa Sudamericana y, en caso de ganar el Clausura, agregará un boleto en la Tabla Anual del que se beneficiaría River.