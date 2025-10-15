Es tendencia:
River piensa en Talleres: la tajante postura de Marcelo Gallardo con Enzo Pérez

El mediocampista central no jugó los últimos cuatro encuentros por una herida que sufrió en su rodilla izquierda.

Por Julián Mazzara

Enzo Pérez, mediocampista de River.
River necesita recuperarse. Hace cuatro partidos que no gana por el Torneo Clausura, pero de los últimos siete compromisos que tuvo, los de Marcelo Gallardo perdieron seis. Lógicamente, el malestar de los hinchas se hizo sentir en lo que fue el último juego ante Sarmiento, en el Monumental.

Ahora que se viene Talleres, el sábado a las 22:15 y en Córdoba, el elenco del Muñeco podría llegar a contar con el regreso de Enzo Pérez. Pero aún no está confirmado, ya que al capitán siguen recuperándose de lo que fue el corte que padeció en la rodilla izquierda y por la que le realizaron siete puntos de sutura.

Desde el cuerpo técnico que lidera el Muñeco, al mendocino lo observarán durante lo que resta de la semana, dado que se encuentra realizando un reacondicionamiento físico tras ausentarse en los últimos cuatro compromisos.

En el caso de que no llegue a estar disponible, es factible que Juan Portillo sea quien reemplace a Pérez, ya que cumplió con la fecha de suspensión que recibió tras su expulsión frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

Cuándo juega River contra Talleres por el Torneo Clausura

El encuentro entre la T y el Millonario se disputará el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Además, podrá verse en vivo a través de TNT Sports, y será dirigido por el árbitro Ariel Penel. 

Los 9 jugadores de River que recuperó Marcelo Gallardo para enfrentar a Talleres

Pablo Lugüercio fundó su canal de streaming en Estados Unidos

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

