Los 9 jugadores de River que recuperó Marcelo Gallardo para enfrentar a Talleres

Luego de la dura derrota ante Sarmiento de Junín en el Más Monumental, y con el objetivo de cortar con la racha de cuatro caídas consecutivas en el Torneo Clausura, River visita el próximo sábado a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Grupo B.

En la vuelta a los entrenamientos, a la espera de la llegada de los futbolistas convocados a sus respectivas selecciones nacionales, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, se encontró con buenas noticias, debido a que recuperará a 9 jugadores pensando en el viaje a Córdoba.

Entre recuperaciones de lesiones, más sanciones cumplidas y retornos por la fecha FIFA de octubre, el ‘Muñeco’ tendrá a gran parte del plantel a disposición, por lo que se prevén cambios en el XI titular pensando en volver a ganar por el certamen local tras más de un mes sin hacerlo.

El primero en regresar es Juan Carlos Portillo. El mediocampista central que fue expulsado ante Rosario Central por doble tarjeta amarilla, cumplió con la fecha de suspensión que recibió y es por eso que volvería a ser titular en la mitad de la cancha para jugar ante su ex equipo.

Por otro lado, son seis los jugadores que vuelven de sus selecciones y pueden sumar minutos como titulares. Los mismos son Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (Selección Argentina), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Selección Colombia), más Matías Galarza Fonda (Selección Paraguay).

Finalmente, hay otros dos que se recuperaron de sus lesiones y recibieron el alta médica, como lo son el arquero Jeremías Ledesma y el volante ofensivo Gonzalo ‘Pity’ Martínez. En ambos casos, viajarían a Córdoba para ser una variante para el entrenador en el banco de suplentes.

De esta manera, Gallardo podrá realizar cambios en el equipo, ya que no se mostró contento con la última presentación. Además de los mencionados recuperados, también está Agustín Ruberto, quien sumó minutos en Reserva y continuará allí para seguir con su puesta a punto tras recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados.

Cuándo juega River contra Talleres por el Torneo Clausura

El encuentro entre la T y el Millonario se disputará el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Además, podrá verse en vivo a través de TNT Sports, y será dirigido por el árbitro Ariel Penel.

