Lucha por un lugar ante Palmeiras, pero los hinchas de River lo liquidaron tras la derrota contra Atlético Tucumán: “Es amateur”

En la noche del sábado, River perdió 2-0 contra Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Apertura 2025. Con goles de Clever Ferreira en primera instancia y luego Leandro Díaz, el Decano le ganó un partido clave al Millonario para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final del campeonato doméstico y a días de la revancha por la Copa Libertadores.

Si bien Marcelo Gallardo decidió que su elenco salga al campo de juego del Estadio Monumental José Fierro con un equipo totalmente suplente, el nivel de los jugadores estuvo muy lejos de lo esperado por todos. Además de ser superado por el rival en gran parte del trámite, el resultado se encargó de agravar la situación y está claro que la paciencia llegó a su punto límite.

Lo cierto es que los hinchas de River explotaron contra Matías Galarza Fonda. Como desde que llegó a la institución todavía no pudo demostrar su mejor versión, el volante volvió a estar en el foco de las críticas y fue, por mucho, el que más comentarios recibió a través de las redes sociales. Lejos de pasar desapercibido, el paraguayo no fue perdonado por los simpatizantes.

Su desempeño realmente fue malo y así lo reflejan las estadísticas de su actuación. Ganó solo 1 de 9 duelos, completó 0 de 2 gambetas y solamente tocó 33 pelotas. Como si esto no fuera suficiente para reflejar su rendimiento individual, hay un dato terrible: perdió más posesiones (15) que pases dados a sus compañeros (12). Sin dudas, no pasa su mejor momento.

Matías Galarza Fonda, mediocampista de River Plate. (Getty Images)

“Es lamentable, es amateur”, fue la frase más contundente que se hizo presente en X (ex Twitter) entre los descargo de los fanáticos del Millonario. Otras manifestaciones relevantes fueron: “Es una vergüenza”, “de los peores jugadores que vi en la historia de River”, “lo mal que juega”, “no es jugador de fútbol”, “no puede parar una pelota” y “me hace odiar el fútbol”.

