Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Lucha por un lugar ante Palmeiras, pero los hinchas de River lo liquidaron tras la derrota contra Atlético Tucumán: “Es amateur”

En la derrota por 2-0 contra el Decano, los fanáticos del Millonario no perdonaron a uno de los titulares en las redes sociales.

Por Nahuel De Hoz

Los hinchas de River Plate en la tribuna.
© Getty ImagesLos hinchas de River Plate en la tribuna.

En la noche del sábado, River perdió 2-0 contra Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Apertura 2025. Con goles de Clever Ferreira en primera instancia y luego Leandro Díaz, el Decano le ganó un partido clave al Millonario para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final del campeonato doméstico y a días de la revancha por la Copa Libertadores.

Si bien Marcelo Gallardo decidió que su elenco salga al campo de juego del Estadio Monumental José Fierro con un equipo totalmente suplente, el nivel de los jugadores estuvo muy lejos de lo esperado por todos. Además de ser superado por el rival en gran parte del trámite, el resultado se encargó de agravar la situación y está claro que la paciencia llegó a su punto límite.

Lo cierto es que los hinchas de River explotaron contra Matías Galarza Fonda. Como desde que llegó a la institución todavía no pudo demostrar su mejor versión, el volante volvió a estar en el foco de las críticas y fue, por mucho, el que más comentarios recibió a través de las redes sociales. Lejos de pasar desapercibido, el paraguayo no fue perdonado por los simpatizantes.

Su desempeño realmente fue malo y así lo reflejan las estadísticas de su actuación. Ganó solo 1 de 9 duelos, completó 0 de 2 gambetas y solamente tocó 33 pelotas. Como si esto no fuera suficiente para reflejar su rendimiento individual, hay un dato terrible: perdió más posesiones (15) que pases dados a sus compañeros (12). Sin dudas, no pasa su mejor momento.

Matías Galarza Fonda, mediocampista de River Plate. (Getty Images)

Matías Galarza Fonda, mediocampista de River Plate. (Getty Images)

“Es lamentable, es amateur”, fue la frase más contundente que se hizo presente en X (ex Twitter) entre los descargo de los fanáticos del Millonario. Otras manifestaciones relevantes fueron: “Es una vergüenza”, “de los peores jugadores que vi en la historia de River”, “lo mal que juega”, “no es jugador de fútbol”, “no puede parar una pelota” y “me hace odiar el fútbol”.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mientras River perdió con Atlético Tucumán, Palmeiras guardó 10 titulares y goleó al equipo de Martín Palermo por el Brasileirao

ver también

Mientras River perdió con Atlético Tucumán, Palmeiras guardó 10 titulares y goleó al equipo de Martín Palermo por el Brasileirao

El gol de Clever Ferreira en Atlético Tucumán vs. River con un grosero error de Jeremías Ledesma

ver también

El gol de Clever Ferreira en Atlético Tucumán vs. River con un grosero error de Jeremías Ledesma

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Criticado en River y a días de enfrentar a Palmeiras, Matías Galarza fue reconocido por Conmebol a la par de Messi y Gustavo Gómez
River Plate

Criticado en River y a días de enfrentar a Palmeiras, Matías Galarza fue reconocido por Conmebol a la par de Messi y Gustavo Gómez

River hoy: la situación de Subiabre, crítica de Alfaro a Gallardo por Galarza y posible XI para enfrentar a Estudiantes
River Plate

River hoy: la situación de Subiabre, crítica de Alfaro a Gallardo por Galarza y posible XI para enfrentar a Estudiantes

Alfaro elogió a Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River
River Plate

Alfaro elogió a Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River

Los puntajes de River tras la derrota ante Atlético Tucumán: Jugador x Jugador
River Plate

Los puntajes de River tras la derrota ante Atlético Tucumán: Jugador x Jugador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo