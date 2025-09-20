Es tendencia:
Los mejores memes de la derrota de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

El Millonario cayó 2-0 frente al Decano con un equipo alternativo, se llevó un duro golpe en la previa ante Palmeiras y las redes sociales no perdonaron.

Por Bruno Carbajo

Las redes sociales estallaron con la derrota de River en Tucumán.
Con la mente puesta en revertir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, River vivió una noche para el olvido en Tucumán. El Millonario, con varias rotaciones y algunos jugadores que buscaban ganarse un lugar en San Pablo, sufrió de principio a fin y cayó 2-0 frente a Atlético, en lo que significó su primera derrota en el Torneo Clausura.

El equipo de Marcelo Gallardo mostró rendimientos muy por debajo de lo esperado. Jeremías Ledesma, a pesar de haber acumulado varias atajadas, quedó señalado por una floja salida en el centro que derivó en el cabezazo de Clever Ferreira para abrir el marcador. Matías Galarza no se quedó atrás: falló una clara chance para igualar el encuentro y, en un momento del encuentro, llegó a tener más pérdidas (9) que pases completos (8). Sebastián Boselli también quedó en la mira al cometer un penal que el Loco Díaz cambió por gol para liquidar la historia.

El flojo rendimiento colectivo encendió las alarmas en la previa del cruce copero, pero también dio lugar al ingenio popular. Porque mientras Gallardo intentaba encontrar respuestas, las redes sociales se llenaron de chicanas, cargadas y críticas cargadas de ironía. Hinchas de River, neutrales y, como manda el folklore futbolero, los de Boca, no dejaron pasar la oportunidad en publicar memes.

