River goleó a San Martín de Tucumán y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

20:00hs La palabra de Matías Galarza Fonda

"Me sentí bien tras el debut, todos los referentes y el profe me ayudaron mucho. El respaldo de Gallardo me ayudó, vengo a aportar mi granito de arena y espero seguir evolucionando. River es un equipo que mueve mucho, me voy adaptando a su mundo de a poco. Todos me están ayudando", expresó el volante previo al partido. Y para palpitar el duelo, agregó: "Sabemos que la Copa Argentina es difícil, más cuando el rival juega frente a River y quiere mostrarse".