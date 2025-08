En 6 palabras, Marcelo Gallardo le dio un consejo a Miguel Borja para romper su mala racha en River

En la noche del sábado, River goleó 3-0 a San Martín de Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y sacó boleto a la próxima instancia donde se medirá ante Unión de Santa Fe. Gracias al doblete de Gonzalo Montiel y al gol de Giuliano Galoppo, el Millonario logró sacar adelante el encuentro contra el Ciruja que se disputó en Santiago del Estero.

Lo cierto es que Marcelo Gallardo se presentó en la conferencia de prensa protocolar al término de cada compromiso y se refirió a la situación que atraviesa uno de sus jugadores. Lejos de esquivar el presente en el que está inmerso Miguel Borja, el entrenador se encargó de dejarle un consejo al colombiano que arrastra una extensa sequía goleadora.

El director técnico no ocultó su opinión sobre lo hecho por el delantero y expresó: “Está pasando una racha negativa, pero me gustó como se movió. Lo hizo bien. Tuvo situaciones y le faltó definir, pero él siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse y no encerrarse en la frustración, que es normal. Tiene que seguir confiando en él y lo seguiremos apoyando”.

Ante la pregunta de un periodista presente en la sala, el Muñeco lo interrumpió para contradecirlo. “Yo no lo vi para nada incómodo”, sentenció rápidamente. Pocos segundos más tarde, Gallardo amplió: “Se movió para el equipo, le falto el gol nada más. Me gustó el partido que hizo, más allá de no hacer gol. Es un momento de sequía pero va a seguir teniendo minutos”.

En referencia a las condiciones técnicas del atacante, el entrenador realizó una comparación que sorprendió a los presentes. “Cuando lo fui a buscar, fui por un goleador. No para que haga el trabajo de Julián Álvarez”, soltó delante del micrófono para dejar en claro su tajante postura de lo que pretende del ex Atlético Nacional de Medellín de cara al arco contrario.

Otras declaraciones de Gallardo en conferencia de prensa

Al respecto del encuentro que se jugó en el Estadio Único Madre de Ciudades, Gallardo hizo un breve análisis de lo sucedido. “Hubo buenas cosas en el primer tiempo. Fue duro pero estuvo bien jugado. En el segundo tiempo entramos no del todo enfocados y ellos tuvieron alguna posibilidad de empatar el partido pero nos volvimos a recuperar”, deslizó ante el micrófono.

Con una pizca de ironía sobre lo hecho por Boca, Independiente y San Lorenzo que ya fueron eliminados de la Copa Argentina, el Muñeco soltó: “En un fútbol argentino donde se juega muy poco y es difícil ganar, vimos cosas buenas de River“. E inmediatamentes después, añadió: “Estamos por un buen camino, hay que seguir trabajando y prepararse para los próximos desafíos”.

Para culminar sus declaraciones en la rueda de prensa, el director técnico recalcó nuevamente lo ocurrido en el campo de juego de Santiago del Estero. “Me gustó el funcionamiento. Hicimos tres goles y pudimos haber hecho algunos más. Estamos creciendo como equipo“, insistió de manera convincente.

