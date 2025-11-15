Qué pasa si San Martín de San Juan termina la fecha en zona de clasificación a los playoffs pese a haber descendido

Este sábado y en una apasionante definición, San Martín de San Juan descendió a la Primera Nacional. En un verdadero partidazo, perdió 4-2 frente a Aldosivi en Mar del Plata y de esta manera quedó condenado a perder la categoría a través de la tabla de promedios. Con ese panorama, ahora el foco está puesto en qué pasa si termina la fecha en zona de clasificación a los playoffs.

Es que este segundo semestre del Santo estuvo lejos de ser pésimo, pero sufrió las consecuencias de haber sido el peor equipo durante la primera mitad de la temporada. Por ese motivo, en la sumatoria de puntos totales que se dividen por una sola campaña, el conjunto de Cuyo se fue a la B a pesar de que hace 11 meses había conseguido el tan festejado ascenso a Primera.

Lo cierto es que, a esta hora, San Martín está 8° en la zona B y virtualmente clasificando a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Aunque los próximos partidos podrían alterar esta situación y hay grandes chances de que baje algunos puestos, también existe la posibilidad de que finalice la fecha en el último puesto de los que sacan boleto a los playoffs en cuestión.

El equipo de San Martín de San Juan.

Sin embargo, en caso de que San Martín de San Juan quede dentro del lote de clasificados, no podrá jugar los duelos de eliminación directa. Esto está directamente ligado a que descendió a la Primera Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino así lo incluyó dentro de su reglamento mucho antes de que comience el desarrollo de este certamen doméstico.

Es por ese mismo motivo que, si se mantiene en posición de avanzar a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, le cede el cupo al siguiente en la tabla de posiciones. En ese escenario hipotético, el beneficiado sería el noveno en la zona B, ya que San Martín no puede aspirar a quedar en un puesto más alto que el octavo, que es el que ocupa actualmente.

Qué dice el reglamento al respecto

“Sin perjuicio de la posición obtenida una vez finalizada la Fase de Zonas, en caso de que un Club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un partido desempate para definir descensos (conforme lo establecido en el artículo 26) no podrá disputar las instancias finales. Su lugar será ocupado por aquél siguiente equipo mejor ubicado en la zona correspondiente“.

DATOS CLAVE

