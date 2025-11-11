River hoy: se definió el futuro de Lencina y las 3 opciones para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tiene que saber el hincha de River este martes 11 de noviembre de 2025, con la mira puesta en la tabla anual, que otorga cupos a las copas internacionales del próximo año. Qué tres opciones tiene el Millonario para clasificar a la Libertadores 2026, la decisión de Santiago Lencina respecto a su futuro, el buen presente de Adam Bareiro en Brasil en medio de la sequía goleadora del equipo de Marcelo Gallardo y qué pasará con Giuliano Galoppo.

Las 3 alternativas que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

GANAR EL CLAUSURA

La única forma en la que River depende de sí mismo es saliendo campeón de este certamen. Para esto, tendrá que clasificar a los octavos de final en la última fecha ante Vélez, y luego tener un buen desempeño en los playoff, en los que definirá las llaves como visitante.

Debido a que puede aspirar a terminar como máximo en un quinto puesto, el equipo comandado por Marcelo Gallardo tendrá un camino complejo en los playoff del Torneo Clausura, ya que por ubicación en la tabla tiene mayores posibilidades de jugar fuera del Más Monumental.

QUEDAR TERCERO EN LA ANUAL

La segunda opción que tiene el equipo de Gallardo es quedar tercero en la tabla anual y de esta manera quedar clasificado para jugar la segunda fase previa de la Copa Libertadores, y desde allí jugar dos llaves para meterse en la fase de grupos de este certamen.

Para que esto se dé, el Millonario no depende de sí mismo. Primero, deberá vencer a Vélez en Liniers, en una cancha en la que no gana desde 2019, y luego esperar que Argentinos Juniors pierda en su visita ante Estudiantes. En caso de que el Bicho empate, se definirá por diferencia de gol, que hoy es favorable para los de La Paternal.

QUEDAR CUARTO EN LA ANUAL

Por último, la tercera opción para el Millonario es la de quedar cuarto en la tabla anual y depender de más resultados. Actualmente los de Gallardo están en esta posición, que es la primera que clasifica a la Copa Sudamericana. Para ingresar al certamen continental, tendrá que esperar que uno de los equipos que tiene por encima en la anual ganen el Torneo Clausura.

Se definió el futuro de Santiago Lencina

Si bien Santiago Lencina tiene contrato vigente con River hasta fines de 2026, en Núñez empezaron las negociaciones para renovarlo y las mismas llegaron a buen puerto. Así se lo contó Juan Cruz Oller -representante del pibe- a TyC Sports: “La renovación es un contrato que ya está acordado, no es un tema de agenda. La negociación transitó sin ningún tipo de turbulencias, no se firmó una semana antes de las elecciones porque el estatuto del club no lo permite“.

Además, agregó: “Luego asumieron nuevas autoridades y eso implicó que hubiera cambios de firmas: el contrato se firmaría en las próximas horas. El contrato está acordado. De hecho si le preguntas a Francescoli, fue una negociación de entre 15 y 20 días, no más. Obviamente previo a la elección ninguna autoridad puede firmar un compromiso económico y ahora lo que estamos esperando es que asuman las nuevas firmas y que se pueda establecer el contrato con las nuevas firmas”.

Santiago Lencina. (Foto: Getty).

El buen presente de Adam Bareiro en Brasil

Adam Bareiro, que se desempeña en Fortaleza tras su salida de River, atraviesa un gran presente en Brasil. El atacante paraguayo, que se marchó del Millonario a comienzos de 2025 -primero estuvo seis meses en Al Rayyan y luego pasó a Fortaleza- lleva convertidos tres goles en los últimos tres partidos, uno en cada uno de ellos.

Fortaleza igualó los últimos tres partidos y en todos ellos marcó Adam Bareiro. El pasado 1 de noviembre fue ante Santos, el 6 del mismo mes contra Ceará y el domingo 9 lo hizo ante Gremio. De esta manera, el ex River acumula 4 tantos en 18 partidos jugados con el elenco del norte de Brasil.

¿Qué pasará con Galoppo?

El volante ofensivo llegó a River en enero proveniente de Sao Paulo en una operación a préstamo por un año. La transacción incluyó una opción de compra obligatoria de casi 4 millones de dólares si es que Galoppo cumplía una serie de objetivos en el Millonario.

Según adelantó el periodista Valentín Furlan, de UOL Esporte, las condiciones no se cumplieron en lo que va de su estadía en River. Por ello, hasta el momento, debería regresar al combinado paulista de cara al 2026, ya que tiene contrato allí hasta junio de 2027.

Además, la dirigencia liderada hoy por Stéfano Di Carlo aún no inició negociaciones para retener al volante ofensivo de 26 años. A pesar de este panorama, aún no hay que descartar que Galoppo continúe bajo las órdenes de Gallardo el próximo año.