Palmeiras derrotó a River 3 a 1 en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo en la noche de este miércoles 24 de septiembre, por lo que, sumado al 2 a 1 que había conseguido la semana pasada en el Estadio Monumental, cerró su participación en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025 con un contundente marcador global de 5 a 2.

Por lo tanto, el equipo que comanda Abel Ferreira ahora espera rival en la Semifinal, el cual saldrá del partido de vuelta que disputarán este jueves Liga Deportiva Universitaria de Quito (2) contra Sao Paulo FC (0) -en tanto que del otro lado de la llave, Racing aguarda por su contrincante que provendrá del Estudiantes (1) vs. Flamengo (2)-.

En efecto, desde este jueves, el Palmeiras deberá enfocarse en la próxima instancia de la Copa Libertadores y en su compromiso por el Brasileirao ante el Bahía este domingo (si gana quedará como único puntero de la tabla de posiciones), no sin antes dejarle un último recado a River como para despedirlo definitivamente.

Es que a través de sus cuentas de redes sociales, el club brasileño recordó su historial favorable de enfrentamientos ante el Millonario, puesto que la eliminación que le propinó recientemente no fue la primera en el certamen continental organizado por la Conmebol.

Tweet placeholder

El duelo por los Cuartos de Final en 2025 se suma a la Semifinal de la Copa Libertadores 2020 (cuando también lo desplazó de la competencia al ganarle 3 a 0 en el Monumental a pesar de haber caído 2 a 0 en el Allianz Parque) y de la Libertadores 1999 (lo venció 3 a 0 en el Parque Antártica y cayó 1 a 0 en Buenos Aires).

Publicidad

Publicidad

”Diferentes generaciones, el mismo final”, fue el enunciado que utilizó el elenco paulista, sobre una imagen en la que se lo ve a un cerdo (mascota adoptada por el Palmeiras, que nació de una cargada en la década del ’60 de su máximo rival el Corinthians) con la camiseta y mirando por televisión -con el modelo correspondiente para marcar cada época- las tres definiciones anteriormente mencionadas.

Así quedó el historial entre Palmeiras y River

Contando todos los enfrentamientos tanto por Copa Libertadores como por Copa Mercosur, River y Palmeiras se enfrentaron en 10 oportunidades. El Verdao ganó 5, empató 3 y perdió 2.

ver también La marca con la que los hinchas de Boca sacaron chapa tras la eliminación de River