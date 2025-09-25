Los 3 culpables que encontraron los hinchas de River tras un nuevo fracaso en la Copa Libertadores ante Palmeiras

River quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, quien logró imponerse tanto de visitante, en el primer compromiso, como de local, en la revancha. Y un nuevo fracaso se hizo presente en el elenco dirigido por Marcelo Gallardo, que no logra consagrarse internacionalmente desde 2018.

Aquella epopeya histórica frente a Boca, que terminó con la definición en la ciudad española de Madrid, donde el Estadio Santiago Bernabéu fue el epicentro de un partido imborrable, marcó un antes y después para lo que vino. Así como hubo una impensada caída ante Flamengo en 2019, al año siguiente se quedó en las semifinales tras la derrota ante el mismo rival de la edición 2025.

Los bochornos continuaron para la institución que acumula cuatro trofeos de la Copa Libertadores en sus vitrinas. En 2021 llegaron hasta cuartos de final, y tanto en 2022 como en 2023 cayeron en octavos de final. La ilusión se hizo presente en 2024, pero la semifinal fue su techo ante Atlético Mineiro. Pero más allá de las últimas eliminaciones, los hinchas hicieron el foco en tres figuras puntuales del plantel: Gallardo, Marcos Acuña y Kevin Castaño fueron los principales apuntados por esta nueva derrota.

Al Muñeco lo cuestionaron muchísimo por lo que fue el sistema táctico del primer juego que se llevó a cabo en el barrio porteño de Núñez, mientras que el Huevo Acuña y Castaño fueron los más criticados de la noche paulista. Diferentes momentos, situaciones de peligro en el área rival y discusiones sin sentido que perjudicaron al equipo fueron los principales focos que utilizaron los fanáticos para describir un nuevo fracaso internacional.

El equipo de River se lamentó la eliminación ante Palmeiras. (Getty Images)

Más allá de las críticas que recibió, el entrenador más ganador en la historia del club fue muy autocrítico por lo que mostraron sus dirigidos sobre el final: “No me gustó lo que pasó en los últimos 5 minutos, dónde estábamos aún en juego. Desconcentraciones se pagan caro y eso me da bronca”, exclamó en conferencia de prensa. Y analizó: “Creo que no se justifican los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que nos queda. El partido de hoy fue muy parejo e incluso un poco favorable a nosotros”.

El primer tiempo de River desde la óptica de Gallardo

“Yo dije que iba a ser una serie cerrada. No había diferencia demasiada en cuanto a dos equipos fuertes. En esa primera media hora en la ida se nos impusieron con dos goles rápidos y nosotros hoy pudimos lograr un gol rápido acá. El partido era hoy”, comentó el entrenador sobre el global de la serie.

Y se explayó sobre lo sucedido en el primer tiempo de la vuelta: “Lo que habíamos vivido ya había pasado. Logramos imponernos en esa primera mitad, dónde tal vez se suponía que ellos iban a tomar el control y mostrar localía. El empate de ellos les dio tranquilidad y seguridad, habían terminado muy nerviosos en la primera mitad. Tal es así que en el pasillo, cuando terminó el primer tiempo, había un desborde de ellos con el árbitro”.

Gallardo explicó qué le falta a River para pelear en los grandes escenarios

“La obligación está siempre. No le escapo. Menos en el lugar dónde estamos. Pasada la bronca de este partido habrá que focalizar en lo que viene. Tenemos que todavía convertirnos en un equipo más fuerte para estos partidos dónde se definen situaciones a nivel internacional. No estamos lejos ante un rival serio para ganar la copa. Había mucho respeto entre los dos equipos. Está en los detalles y en eso tenemos que evolucionar, aprender y crecer”, comentó el DT, que se enfocará nuevamente en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo que se le viene a River

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, a River se le viene el partido ante Deportivo Riestra, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura y luego enfrentará a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el caso del duelo contra el Malevo, se disputará este domingo 28 de septiembre a las 18:00 en el Monumental, mientras que ante la Academia se jugará el jueves 2 de octubre, y si bien no está oficializada la sede ni el horario, sería en el Gigante de Arroyito, a las 21:30.