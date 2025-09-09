311 partidos, 5 goles y 13 títulos: se cumplen 10 años de la llegada de Milton Casco a River

Es muy difícil encontrar en el mundo del fútbol que un jugador pase diez años de manera ininterrumpida en un club. En la vorágine del fútbol argentino es todavía más complicado, todo debe ser inmediato, la paciencia no es una virtud que tengan muchos hinchas ni tampoco dirigentes. River no suele tener cambios de planteles tan drásticos en los mercados de pases, por eso se puede entender que Milton Casco esté cumpliendo este martes diez años en el Millonario.

Expectativas por su llegada y un comienzo flojo

El 9 de septiembre de 2015, Milton Casco estampó la firma y se convirtió en refuerzo de River. Llegaba a un equipo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores hacía poco más de un mes y en el puesto de lateral izquierdo estaba Leonel Vangioni, uno de los jugadores más queridos del plantel. Por una lesión del Piri, Milton tuvo que salir a la cancha como titular en el Superclásico correspondiente al Campeonato de Primera División 2015, que quedó en manos de Boca por 1 a 0 en el Estadio Monumental.

El arribo de Casco trajo muchas expectativas en los hinchas. Luego de un gran comienzo en Gimnasia, el entrerriano había pasado a Newell´s y se había convertido en una de las figuras del conjunto del Tata Martino que dejó su huella en el fútbol argentino. En River no tuvo un gran comienzo desde lo deportivo y, en cuanto Vangioni se recuperó, perdió el puesto.

Sacrificio y ganarse a los hinchas

No fue sencillo para Milton Casco ganarse a los hinchas. Entre 2015, 2016 y 2017 la tuvo que pelear. Se fue Vangioni y fue la principal alternativa, pero no llegaba a destacarse del todo. Inclusive, Marcelo Gallardo fue en búsqueda de competencia para él y a mediados de 2017 llegó Marcelo Saracchi, un total desconocido para el fútbol argentino que tuvo muy buenos rendimientos y relegó a Milton, pero el esfuerzo tuvo su recompensa y los hinchas comenzaron a valorarlo de a poco.

Un 2018 soñado en River que lo llevó a la Copa América 2019

Durante el primer semestre de 2018, Milton Casco fue suplente de Marcelo Saracchi, pero cuando el uruguayo se marchó a Europa, Gallardo consideró que era el momento de darle confianza a Milton y así fue que se ganó la titularidad en lo que terminaría siendo el semestre más importante de la historia del club. Fue una figura clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018 con actuaciones memorables en duelos clave, como contra Gremio en semifinales o ante Boca en las finales. Ese gran semestre, sumado al primero de 2019 hicieron que Lionel Scaloni lo lleve a la Copa América 2019.

Competencia permanente: nunca bajar los brazos

Desde que Milton Casco llegó a River, prácticamente siempre tuvo jugadores de jerarquía en su puesto. Pocas veces fue el lateral izquierdo indiscutido. Cuando arribó estaba Vangioni, más tarde llegó Saracchi, tiempo después lo hizo Fabrizio Angileri, con Demichelis llegó Enzo Díaz y el último en hacerlo -a mediados de 2024- fue Marcos Acuña. Milton siempre siguió entrenando como si fuese a jugar el próximo partido y eso hizo que los entrenadores lo valoren y le den sus oportunidades.

Entender un nuevo rol y sumar

Los dos años en los que Miton Casco jugó más partidos en River fueron 2022 y 2022, con 41 encuentros en cada uno, pero a partir de 2024 la participación bajó considerablemente y en este 2025 está para aportar cuando haya alguna ausencia importante. Más allá de saber que no es titular, el entrerriano nunca dejó de trabajar, su aporte dentro de la cancha es correcto cuando le toca, pero su rol más importante está en el grupo, en el vestuario. Es uno de esos líderes silenciosos que no necesitan gritar, sino que con trabajar incansablemente en cada entrenamiento les marca el camino a los más chicos.

Los números de Milton Casco en River

En estos diez años en River, Milton Casco acumuló 311 partidos, marcó 5 goles, brindó 25 asistencias y obtuvo nada más y nada menos que trece títulos. Con estos números se ubica entre los más ganadores de la historia del club.

