Hace unos años atrás, la discusión en River pasaba por remodelar el Estadio Monumental o construir uno nuevo a seis cuadras. Lo que era un hecho era que iba a haber cambios importantes. La historia, el pedido de los hinchas y la lógica primaron y se optó por la remodelación, la cual fue, es y será integral. Si bien lo más notorio fue la ampliación de la capacidad y las nuevas butacas, las modificaciones fueron muchas más: nuevos baños, nuevos puestos de gastronomía, mejor conexión, unión de las cuatro tribunas, circulación interna 360.

Todo eso solamente en el estadio, pero el club también tuvo mejoras importantes, entre las que se destacan la construcción de un nuevo SUM, el colegio, un restaurante, los quinchos externos, la fachada de la Sívori con los colores del club, un nuevo hall y también la ampliación del estacionamiento interno. La obra era necesaria e hicieron que River esté a la altura de los mejor del mundo en lo que respecta a la infraestructura.

Pero los trabajos no paran y ahora se trabaja con dos objetivos claros: darle una nueva fachada a la tribuna Belgrano, que da a la avenida Udaondo y conecta con el puente Labruna, mientras que por otro lado se trabaja en un polideportivo que cambiará la realidad de muchas actividades del club que son fundamentales, como el handball o el vóley.

¿Cómo será la remodelación de la fachada de la Belgrano?

Será prácticamente el mismo trabajo que se hizo en la Tribuna Sívori y consta de la colocación de vidrios con el sistema curtain wall, que tiene propiedades acústicas y térmicas de alto standard, revistiendo los parapetos con placas blancas y rojas para conformar la bandera del club, que probablemente sea el detalle más llamativo de todos. Se estima que esta obra estará finalizada para septiembre de 2026.

Ya comenzaron los trabajos en la Belgrano. (Foto: Prensa River).

Así lo detalló River en su web oficial

180 metros lineales de fachada.

843 metros cuadrados de vidrio.

428 metros cuadrados de placas de aluminio compuesto (bandera).

Vidrios con tecnología DVH (doble vidrio hermético, para evitar el paso de humedad, polvo y suciedad)

Publicidad

Publicidad

ver también Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras

Se viene el nuevo polideportivo

En River no solamente se piensa en el fútbol, sino también en algunas disciplinas que también son muy importantes para el club. Por eso se tomó la decisión de construir un polideportivo, el cual se ubicará donde actualmente están las canchas auxiliares, que los días de semana sirven para que haya actividad interna, también juega el equipo Senior, pero las mismas pasarán al predio de Cantilo. En el nuevo polideportivo -que podría inaugurarse en 2026 o 2027- habrá diversas actividades, entre las más destacadas aparecen el vóley, el handball y el futsal.

ver también Tras la batalla generada por el pase de Maxi Salas, River y Racing podrían protagonizar un nuevo cortocircuito