Su padre es nigeriano, se refleja en Julián Álvarez y tendrá su debut en la Reserva de River mientras lo sigue Gallardo

Marcelo Escudero contará con una de las figuras de las juveniles del Millonario.

Por Agustín Vetere

Jonathan Spiff, la nueva joya de River.
En los últimos años, River Plate logró promover a un puñado de futbolistas de sus inferiores que le significaron importantes inyecciones económicas a través de ventas. Por eso, y por la frescura que pueden darle a la Primera División, Marcelo Gallardo está atento a esos nuevos talentos que puedan surgir del River Camp.

Este miércoles, la Reserva comandada por Marcelo Escudero contará con una cara nueva en el compromiso como local ante Godoy Cruz en el marco de la quinta fecha. Se trata de Jonathan Spiff, un destacado delantero con mucho gol que viene de la Quinta División.

El jugador, categoría 2007, tuvo enormes rendimientos, sobre todo en los últimos dos años, por lo que se ganó la oportunidad de ser convocado para la categoría antesala al plantel mayor. De 1.87 metros de altura, el atacante maneja ambos perfiles y demuestra gran movilidad, incluso para salir del área y apoyar en las jugadas.

Entre sus características en el campo, destaca: “Mucha velocidad e inteligencia para leer el juego, facilidad para llegar al gol y muy intuitivo para crearme los espacios y participar del juego asociado”. Como referencia, destacan que intenta imitar a Julián Álvarez para absorber sus principales virtudes.

Cómo llegó Jonathan Spiff a las inferiores de River

Aunque el delantero nació en Argentina, de dónde también es su madre, su padre es nigeriano y tuvo mucho que ver en el aterrizaje de Spiff al Millonario. Su progenitor llegó al país hace 20 años para consolidarse laboralmente y fue allí cuando se enamoró de River.

Por ello, impulsó a su hijo a dedicarse al fútbol y lo llevó a una prueba cuando apenas tenía 7 años. Hizo un gran camino que, una década más tarde, lo llevó a esta oportunidad en Reserva.

Cuándo es el partido entre River y Godoy Cruz

En el River Camp, el elenco dirigido por Marcelo Escudero recibirá a Godoy Cruz este miércoles 13 de agosto desde las 18.

