River Plate

“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”

La joya surgida en el Millonario jugará en el Real Madrid luego de ejecutar la cláusula de salida y ser la venta más cara de la historia del fútbol argentino.

Por Lautaro Toschi

River viajó al Mundial de Clubes 2025 sabiendo que su joya no iba a continuar en el club. Luego de brillar con la camiseta del Millonario y de ser convocado por Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina, Franco Mastantuono confirmó lo que era un secreto a voces y dio a conocer públicamente su decisión de ejecutar la cláusula de salida para ser jugador del Real Madrid cuando cumpla 18 años. Al club de Núñez le quedaron 45 millones de euros limpios y se convirtió en la transferencia más importante de la historia del fútbol argentino.

En diálogo con Dupla Técnica, Hernán Castillo se refirió a la salida de Mastantuono de River: “Hace muchos años que hablo de Mastantuono porque tengo mucho vínculo con las selecciones y me habían hablado de él. Placente y Mascherano me dijeron que Mastantuono era otra cosa, lo empecé a ver y el pibe es un fuera de serie, después veremos cómo le va. Yo me re calenté cuando se fue, me pareció muy apurado y medio que lo maté, no estuve muy bien, porque yo digo que Mastantuono no soñaba con jugar en el Real Madrid, él soñaba con jugar en River. Tuvo dos ovaciones, no tuvo 20, no salió campeón y le faltaron un montón de cosas, pero en el Mundial de Clubes vino el papá

“Lo saludo, yo ya lo conocía porque me lo había cruzado y pensé que me iba a putear, ja. Pero me habló tan bien, me dijo que entendía que yo estaba enojado y me dijo que era el Real Madrid, que es esto, que es lo otro y me convenció, ja. Es muy difícil, es mucha guita, es el Real Madrid, yo creo que le faltaron cumplir sueños. Me dijo una frase que a mí me quedó, me dijo que Franco va a volver a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir y me cagó, ja”, concluyó Hernán Castillo en relación al diálogo que tuvo con Cristian Mastantuono, padre de Franco.

¿Cuándo se sumará Franco Mastantuono al Real Madrid?

El pibe de Azul se encuentra en Madrid desde el 2 de agosto -su último partido lo jugó el pasado 25 de junio en el Mundial de Clubes- y recién podrá incorporarse al Real Madrid el 14 de agosto, cuando cumpla 18 años. Cabe destacar que en todo este tiempo, pese a ya haber sido presentado como jugador del club, Mastantuono no pudo entrenarse con sus nuevos compañeros ni conocer el Santiago Bernabéu, ni ir al campo de entrenamiento, eso se debe a una restricción de la FIFA para evitar la explotación infantil, cabe destacar que, para la ley, Franco Mastantuono sigue siendo menor de edad.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

