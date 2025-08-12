Es tendencia:
River Plate

River ultima detalles en la venta de Santiago Simón: el club que lo quiere y los millones que deberá pagar

El volante que no es tenido en cuenta por Gallardo está cerca del Toluca.

Por Marco D'arcangelo

Santiago Simón se irá de River.
Santiago Simón se irá de River.

Mientras el plantel se prepara para la llave contra Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, la dirigencia de River continúa trabajando en el mercado de pases para cerrar las salidas de los jugadores que no son tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo.

En este sentido, hay uno de los marginados por el ‘Muñeco’ que cuentan con serias chances de marcharse del club. El mismo es Santiago Simón, quien tiene avanzada su transferencia al Toluca de México, equipo que viene de consagrarse campeón de la Liga MX.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, se está cerrando la operación en 3,5 millones de dólares por el 50% del pase del mediocampista de 23 años, por lo que el Millonario se quedará con el otro porcentaje de la ficha del jugador.

Así las cosas, en los próximos días Simón viajará a México para realizar la revisión médica y luego firmar su contrato a largo plazo con el equipo dirigido por el Turco Mohamed, que busca reforzarse para la segunda parte de la temporada.

Cabe destacar que gracias a esta salida del mediocampista, River tendrá un nuevo cupo para incorporar a un futbolista hasta el 31 de agosto. Ahora, Gallardo y la dirigencia deberán definir si lo utilizan o si mantienen el plantel tal como está.

De esta manera, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Matías Rojas y Federico Gattoni son los únicos jugadores que no son tenidos en cuenta por el entrenador, por lo que deberán definir su futuro para no quedar colgados sin jugar hasta el próximo año.

Los números de Santiago Simón en River

Desde su debut como futbolista profesional de Primera División, Santiago Simón disputó un total de 146 partidos oficiales: en ese lapso, logró convertir 6 goles y repartir 16 asistencias. Durante ese tiempo y hasta la fecha, el mediocampista conquistó 5 títulos domésticos con River: Campeonatos (2021 y 2023), Trofeo de Campeones (2021 y 2023) y Supercopa Argentina (2023).

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

