Tras 188 días de su llegada a River, Kevin Castaño cortó una histórica racha

El mediocampista colombiano perdió un partido por primera vez desde que viste la camiseta del Millonario.

Por Marco D'arcangelo

En la derrota 2 a 1 de River frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, el mediocampista colombiano Kevin Castaño perdió una racha histórica en el club, debido a que perdió el primer partido desde su llegada a la institución, hace 188 días. 

Es que, luego de 28 partidos como titular, el volante que llegó en marzo de este año proveniente del Krasnodar de Rusia, cayó por primera vez con la camiseta del Millonario. Los dos partidos que había perdido el equipo de Gallardo en esta temporada fueron ante Estudiantes (todavía no había llegado al club) y frente a Inter (ausente por expulsión).

Previo a esto, contra San Martín de San Juan, que fue victoria de River por 2 a 0, el colombiano había llegado a los 27 partidos sin perder y se convirtió en el primer jugador en llegar a esa cifra en el club, superando la marca que Jorge Solari tenía vigente desde 1964. Con el triunfo ante Estudiantes, llegó a 28 y la marca se cortó ante Palmeiras.

Dentro del balance de los 28 partidos que Castaño estuvo sin perder con la camiseta del elenco comandado por Marcelo Gallardo, cosechó 14 victorias y 14 empates, en los que además no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Los partidos de Castaño en River

#FECHATORNEORIVALRESULTADO
2917/09/2025Copa LibertadoresPalmeiras1-2
2813/09/2025Primera DivisiónEstudiantes2-1
2731/08/2025Primera DivisiónSan Martín SJ2-0
2629/08/2025Copa ArgentinaUnión0-0 (4-3)
2526/08/2025Primera DivisiónLanús1-1
2422/08/2025Copa LibertadoresLibertad1-1 (3-1)
2317/08/2025Primera DivisiónGodoy Cruz4-2
2215/08/2025Copa LibertadoresLibertad0-0
2109/08/2025Primera DivisiónIndependiente0-0
2003/08/2025Copa ArgentinaSan Martín Tucumán0-3
1928/07/2025Primera DivisiónSan Lorenzo0-0
1820/07/2025Primera DivisiónInstituto0-4
1714/07/2025Primera DivisiónPlatense3-1
1622/06/2025Mundial de ClubesMonterrey0-0
1517/06/2025Mundial de ClubesUrawa Reds3-1
1428/05/2025Copa LibertadoresUniversitario1-1
1321/05/2025Primera DivisiónPlatense1-1 (2-4)
1216/05/2025Copa LibertadoresIndependiente del Valle6-2
1113/05/2025Primera DivisiónBarracas Central3-0
1009/05/2025Copa LibertadoresBarcelona SC2-3
905/05/2025Primera DivisiónVélez Sarsfield4-1
827/04/2025Primera DivisiónBoca Juniors2-1
724/04/2025Copa LibertadoresIndependiente del Valle2-2
618/04/2025Primera DivisiónGimnasia0-3
514/04/2025Primera DivisiónTalleres1-1
409/04/2025Copa LibertadoresBarcelona SC0-0
306/04/2025Primera DivisiónSarmiento de Junín1-1
203/04/2025Copa LibertadoresUniversitario0-1
130/03/2025Primera DivisiónRosario Central2-2
