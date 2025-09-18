Tras 188 días de su llegada a River, Kevin Castaño cortó una histórica racha

En la derrota 2 a 1 de River frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, el mediocampista colombiano Kevin Castaño perdió una racha histórica en el club, debido a que perdió el primer partido desde su llegada a la institución, hace 188 días.

Es que, luego de 28 partidos como titular, el volante que llegó en marzo de este año proveniente del Krasnodar de Rusia, cayó por primera vez con la camiseta del Millonario. Los dos partidos que había perdido el equipo de Gallardo en esta temporada fueron ante Estudiantes (todavía no había llegado al club) y frente a Inter (ausente por expulsión).

Previo a esto, contra San Martín de San Juan, que fue victoria de River por 2 a 0, el colombiano había llegado a los 27 partidos sin perder y se convirtió en el primer jugador en llegar a esa cifra en el club, superando la marca que Jorge Solari tenía vigente desde 1964. Con el triunfo ante Estudiantes, llegó a 28 y la marca se cortó ante Palmeiras.

Dentro del balance de los 28 partidos que Castaño estuvo sin perder con la camiseta del elenco comandado por Marcelo Gallardo, cosechó 14 victorias y 14 empates, en los que además no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Los partidos de Castaño en River

# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO 29 17/09/2025 Copa Libertadores Palmeiras 1-2 28 13/09/2025 Primera División Estudiantes 2-1 27 31/08/2025 Primera División San Martín SJ 2-0 26 29/08/2025 Copa Argentina Unión 0-0 (4-3) 25 26/08/2025 Primera División Lanús 1-1 24 22/08/2025 Copa Libertadores Libertad 1-1 (3-1) 23 17/08/2025 Primera División Godoy Cruz 4-2 22 15/08/2025 Copa Libertadores Libertad 0-0 21 09/08/2025 Primera División Independiente 0-0 20 03/08/2025 Copa Argentina San Martín Tucumán 0-3 19 28/07/2025 Primera División San Lorenzo 0-0 18 20/07/2025 Primera División Instituto 0-4 17 14/07/2025 Primera División Platense 3-1 16 22/06/2025 Mundial de Clubes Monterrey 0-0 15 17/06/2025 Mundial de Clubes Urawa Reds 3-1 14 28/05/2025 Copa Libertadores Universitario 1-1 13 21/05/2025 Primera División Platense 1-1 (2-4) 12 16/05/2025 Copa Libertadores Independiente del Valle 6-2 11 13/05/2025 Primera División Barracas Central 3-0 10 09/05/2025 Copa Libertadores Barcelona SC 2-3 9 05/05/2025 Primera División Vélez Sarsfield 4-1 8 27/04/2025 Primera División Boca Juniors 2-1 7 24/04/2025 Copa Libertadores Independiente del Valle 2-2 6 18/04/2025 Primera División Gimnasia 0-3 5 14/04/2025 Primera División Talleres 1-1 4 09/04/2025 Copa Libertadores Barcelona SC 0-0 3 06/04/2025 Primera División Sarmiento de Junín 1-1 2 03/04/2025 Copa Libertadores Universitario 0-1 1 30/03/2025 Primera División Rosario Central 2-2

