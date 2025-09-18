En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ”Sueña con la Semifinal”

La realidad indica que el Palmeiras es el gran favorito de la llave que integra junto a River para quedarse con el pase a la Semifinal de la Copa Libertadores 2025, por el simple hecho de haberse llevado el triunfo 2 a 1 del Estadio Monumental. Aún así, no está dicha la última palabra, la cual tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque de Sao Paulo.

De igual modo, en Brasil ya se permiten imaginar con lo que puede ser el pase del elenco de Abel Ferreira a la siguiente instancia, en la cual se verían las caras con el vencedor del cruce que protagonizan San Pablo (dirigido por Hernán Crespo) y la Liga Deportiva Universitaria de Quito (juegan hoy en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador).

Así lo exhiben los medios de comunicación del país vecino. Por ejemplo, Gazeta Esportiva, que directamente apunta que el Palmeiras ”sueña con la Semi”, con una imagen de Gustavo Gómez, autor del primer gol del Verdao este miércoles en Núñez, por la ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Del mismo modo, Torcedores.com, apunta que ”a pesar de jugar como visitante, el equipo paulista tuvo la extraordinaria capacidad de dominar a River Plate, por lo que la victoria por 2-1 le dio una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta de cuartos de final”.

Por su parte, Lance, añade que ”con este resultado, el Verdão regresa a São Paulo con una ventaja de un gol en el global y puede empatar en la vuelta, lo que aún le garantizaría un lugar en las semifinales de la competición continental”.

Publicidad

Publicidad

UOL, por su lado, también destaca los dos marcadores que los brasileños tendrán de su lado para eliminar al Millonario: ”Palmeiras venció 2-1 a los argentinos en el estadio Monumental de Buenos Aires y ahora juega con la ventaja del empate en la vuelta en el Allianz Parque”.

Publicidad

Publicidad

El antecedente de la Final de la Copa de Brasil en el que se apoyará River

Que Palmeiras pierda por dos o más goles en condición de local es difícil, pero no imposible. De hecho, sucedió hace no mucho. El pasado 7 de agosto, por los Octavos de Final de vuelta de la Copa de Brasil, el Verdao cayó en el Allianz Parque 2 a 0 con el Corinthians (tantos de Bidu y Gustavo Henrique) y se quedó afuera de la competencia (en la ida, en el Arena Corinthians, había perdido 1 a 0).

De todos modos, cabe aclarar que si River gana el segundo partido 1 a 0 o por cualquier otro resultado que lo ubique por encima en el marcador por la mínima, procederán a la definición de disparos desde el punto del penal.

ver también Tras el famoso “que la gente crea”, Gallardo ilusionó a todo River con una nueva frase pensando en la revancha ante Palmeiras